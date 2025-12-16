закрыть
16 декабря 2025, вторник, 10:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусам предложили закупиться бриллиантами

  • 16.12.2025, 9:44
Белорусам предложили закупиться бриллиантами

Цены варьируются от сотен рублей до десятков тысяч.

Национальный банк Республики Беларусь (НБРБ) объявил о поступлении в продажу новой партии аттестованных бриллиантов, включая камни фантазийных форм (не классической огранки). Мы посмотрели прайс-лист на сайте банка и нашли сотни предложений. Естественно, цены тоже варьируются от сотен рублей до десятков тысяч.

Какой камень самый дешевый?

Согласно прайс-листу на бриллианты Нацбанка, на момент публикации самым недорогим бриллиантом для покупки физическим лицом стал круглый камень (огранка «Кр-57») массой 0,07 карата. При цветности «5» и чистоте «3А» (хорошие показатели для мелкого камня) его цена составляет 225 рублей 89 копеек.

Тем не менее, цена на бриллианты в предложении НБРБ сильно варьируется и зависит от классической «формулы 4C»: карата, цвета, чистоты и огранки.

Так, для мелких камней (до 0,29 карата) цены начинаются от 225,89 руб. за камень 0,07 карата и доходят до 1 273,18 руб. за более качественный камень 0,22 карата.

Для средних камней (0,30–0,99 карата) стоимость резко возрастает. Например, бриллиант весом 0,30 карата стоит от 1 191,04 руб. до 2 035,92 руб. в зависимости от характеристик. В этой категории как раз и представлены самые популярные инвестиционные веса.

Для крупных камней (от 1,00 карата) цены измеряются тысячами, а то и десятками тысяч рублей. Самый дорогой камень в текущем списке — бриллиант весом 1,04 карата с высокими характеристиками цвета и чистоты (3/6А) — стоит 26 469,87 руб.

В то же время камень большего веса (1,40 карата), но с более скромными характеристиками (6/7Б) стоит дешевле — 19 009,73 руб.

Помимо классических круглых бриллиантов (Кр-57), НБРБ предложил белорусам камни фантазийных форм: овал (Ов), маркиз (М), груша (Г), принцесса (П), радиант (Ра) и другие. Их стоимость также определяется весом и качеством.

Нацбанк напомнил, что не только продает, но и выкупает бриллианты. Правда, только аттестованные.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич