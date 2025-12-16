Белорусам предложили закупиться бриллиантами
- 16.12.2025, 9:44
Цены варьируются от сотен рублей до десятков тысяч.
Национальный банк Республики Беларусь (НБРБ) объявил о поступлении в продажу новой партии аттестованных бриллиантов, включая камни фантазийных форм (не классической огранки). Мы посмотрели прайс-лист на сайте банка и нашли сотни предложений. Естественно, цены тоже варьируются от сотен рублей до десятков тысяч.
Какой камень самый дешевый?
Согласно прайс-листу на бриллианты Нацбанка, на момент публикации самым недорогим бриллиантом для покупки физическим лицом стал круглый камень (огранка «Кр-57») массой 0,07 карата. При цветности «5» и чистоте «3А» (хорошие показатели для мелкого камня) его цена составляет 225 рублей 89 копеек.
Тем не менее, цена на бриллианты в предложении НБРБ сильно варьируется и зависит от классической «формулы 4C»: карата, цвета, чистоты и огранки.
Так, для мелких камней (до 0,29 карата) цены начинаются от 225,89 руб. за камень 0,07 карата и доходят до 1 273,18 руб. за более качественный камень 0,22 карата.
Для средних камней (0,30–0,99 карата) стоимость резко возрастает. Например, бриллиант весом 0,30 карата стоит от 1 191,04 руб. до 2 035,92 руб. в зависимости от характеристик. В этой категории как раз и представлены самые популярные инвестиционные веса.
Для крупных камней (от 1,00 карата) цены измеряются тысячами, а то и десятками тысяч рублей. Самый дорогой камень в текущем списке — бриллиант весом 1,04 карата с высокими характеристиками цвета и чистоты (3/6А) — стоит 26 469,87 руб.
В то же время камень большего веса (1,40 карата), но с более скромными характеристиками (6/7Б) стоит дешевле — 19 009,73 руб.
Помимо классических круглых бриллиантов (Кр-57), НБРБ предложил белорусам камни фантазийных форм: овал (Ов), маркиз (М), груша (Г), принцесса (П), радиант (Ра) и другие. Их стоимость также определяется весом и качеством.
Нацбанк напомнил, что не только продает, но и выкупает бриллианты. Правда, только аттестованные.