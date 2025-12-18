Военные расходы бюджета России почти на 20% превысили план 18.12.2025, 1:04

Путин опустошает российскую казну.

Военные расходы российского бюджета по итогам 2025 года почти на 20% превысят изначальный план, следует из оценок министра обороны РФ Андрея Белоусова, которые тот озвучил на коллегии ведомства в среду, передает The Moscow Times.

По словам Белоусова, общие расходы Минобороны РФ составят 7,3% ВВП, что эквивалентно 15,9 трлн росс. рублей. Это на 2,4 трлн больше, чем изначально было заложено в закон о бюджете-2025 (6,2% ВВП, или 13,5 трлн). По сравнению с 2024 годом оборонный бюджет РФ увеличился почти в 1,5 раза, а если сравнивать с довоенным 2021-м — в 4,5 раза.

Расходы бюджета, «непосредственно связанные с проведением специальной военной операции» в Украине, составят 5,1% ВВП, сообщил Белоусов на коллегии, где присутствовал Владимир Путин. В денежном выражении это 11,1 трлн рублей, или в среднем 213 млрд рублей в неделю — годовой бюджет крупного российского региона (217 млрд рублей в Ставропольском крае, 181 млрд рублей в Оренбургской области).

По его словам Белоусова, расходы, не связанные с ведением боевых действий, за счет сокращений и переносов на более поздние сроки были снижены до 2,2% ВВП в текущем году с 2,7% ВВП в 2024 году. «Что касается второй части военного бюджета, непосредственно связанной со специальной военной операцией, то она возросла», — сказал министр (его цитирует Reuters).

В следующем году власти собираются выделить на оборонные расходы 12,93 трлн рублей, или 5,5% прогнозируемого ВВП. Вместе с расходами на национальную безопасность общие траты на армию, полицию и спецслужбы в 2026 году составят 16,84 трлн рублей, или 38% всех расходов.

