В порту Ростова горит танкер «Валерий Горчаков» 18.12.2025, 9:47

3,302

Новые подробности атаки дронов по стратегическим объектам РФ.

В результате атаки дронов 18 декабря по стратегическим объектам на территории Ростовской области России, по предварительной информации, поврежден танкер «Валерий Горчаков». Об этом пишут российские и украинские Telegram-каналы, передает «Диалог.UA».

По данным Telegram-каналов, танкер «Валерий Горчаков» находится в порту Ростова-на-Дону, и именно там по нему нанесли удар БпЛА.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар уже подтвердил, что ночью 18 декабря дроны атаковали ростовский порт. По его словам, из-за атаки дронов загорелось грузовое судно, но он не сказал, какое конкретно. Также он сообщил, что погибли два члена экипажа, находившиеся на борту, а еще три человека получили ранения.

Кроме того, Юрий Слюсар подтвердил ранее появившуюся в Telegram-каналах информацию о том, что ночью 18 декабря дроны атаковали разные стратегические объекты на территории Ростовской области. Например, в Батайске и Таганроге. Последствия уточняются.

Танкер «Валерий Горчаков» построили еще в 1969 году, но вначале это был сухогрузный теплоход. В нефтеналивной танкер его переделали в 2004 году. Он относится к типу речных судов «Волго-Дон», предназначенных для смешанного плавания «река - море». Танкер перевозил нефть и нефтепродукты, за счет которых Кремль продолжает войну против Украины, поэтому он был законной целью для ВСУ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com