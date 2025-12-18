закрыть
18 декабря 2025, четверг
В порту Ростова горит танкер «Валерий Горчаков»

  • 18.12.2025, 9:47
  • 3,302
В порту Ростова горит танкер «Валерий Горчаков»

Новые подробности атаки дронов по стратегическим объектам РФ.

В результате атаки дронов 18 декабря по стратегическим объектам на территории Ростовской области России, по предварительной информации, поврежден танкер «Валерий Горчаков». Об этом пишут российские и украинские Telegram-каналы, передает «Диалог.UA».

По данным Telegram-каналов, танкер «Валерий Горчаков» находится в порту Ростова-на-Дону, и именно там по нему нанесли удар БпЛА.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар уже подтвердил, что ночью 18 декабря дроны атаковали ростовский порт. По его словам, из-за атаки дронов загорелось грузовое судно, но он не сказал, какое конкретно. Также он сообщил, что погибли два члена экипажа, находившиеся на борту, а еще три человека получили ранения.

Кроме того, Юрий Слюсар подтвердил ранее появившуюся в Telegram-каналах информацию о том, что ночью 18 декабря дроны атаковали разные стратегические объекты на территории Ростовской области. Например, в Батайске и Таганроге. Последствия уточняются.

Танкер «Валерий Горчаков» построили еще в 1969 году, но вначале это был сухогрузный теплоход. В нефтеналивной танкер его переделали в 2004 году. Он относится к типу речных судов «Волго-Дон», предназначенных для смешанного плавания «река - море». Танкер перевозил нефть и нефтепродукты, за счет которых Кремль продолжает войну против Украины, поэтому он был законной целью для ВСУ.

