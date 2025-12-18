закрыть
18 декабря 2025, четверг, 12:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На белорусской выставке «достижений» робот-собака станцевал народный танец под баян

7
  • 18.12.2025, 11:58
  • 1,270
На белорусской выставке «достижений» робот-собака станцевал народный танец под баян

Видеофакт.

На выставке достижений «Моя страна» бионический робот-собака станцевал с ансамблем народного танца. Видео их совместного выступления опубликовали в Threads, пишет На белорусской выставке «достижений» робот-собака станцевал народный танец под баян

«Батл: белорусские традиции против современных технологий. Кто кого?» — пошутила автор видео.

В комментариях пользователи по-своему интерпретировали видео:

«Мои сны при температуре 40», — rafeenkovadim.

«Мой дядя Эдик так же танцевал пьяным на свадьбах, как эти роботы», — wicked_riddle.

Посмотреть в Threads

«Как я не люблю этих роботов-собак. Для меня они какие-то устрашающие, особенно морда — мясорубка (про пользу их читала, но…)», — neuropsy_by.

«Божеее, как же это красиво. Кибердеревня здесь!» — svettapotapova.

«Это состоявшаяся белорусская Сара Коннор. Она защищает ваши интересы, пока вы этого еще не осознали», — el_kazh.

«Сюрр какой то… Какое отношение китайские роботы с Алиэкспресс имеют отношение к достижениям Беларуси?!» — удивился dennis1_97_2.

«Почему в белорусских национальных костюмах на выставке «Моя страна» танцуют под заграничную песню моряков «Яблочко»?» — поинтересовался другой пользователь.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров