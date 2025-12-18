На белорусской выставке «достижений» робот-собака станцевал народный танец под баян 7 18.12.2025, 11:58

Видеофакт.

На выставке достижений «Моя страна» бионический робот-собака станцевал с ансамблем народного танца. Видео их совместного выступления опубликовали в Threads, пишет На белорусской выставке «достижений» робот-собака станцевал народный танец под баян

«Батл: белорусские традиции против современных технологий. Кто кого?» — пошутила автор видео.

В комментариях пользователи по-своему интерпретировали видео:

«Мои сны при температуре 40», — rafeenkovadim.

«Мой дядя Эдик так же танцевал пьяным на свадьбах, как эти роботы», — wicked_riddle.

«Как я не люблю этих роботов-собак. Для меня они какие-то устрашающие, особенно морда — мясорубка (про пользу их читала, но…)», — neuropsy_by.

«Божеее, как же это красиво. Кибердеревня здесь!» — svettapotapova.

«Это состоявшаяся белорусская Сара Коннор. Она защищает ваши интересы, пока вы этого еще не осознали», — el_kazh.

«Сюрр какой то… Какое отношение китайские роботы с Алиэкспресс имеют отношение к достижениям Беларуси?!» — удивился dennis1_97_2.

«Почему в белорусских национальных костюмах на выставке «Моя страна» танцуют под заграничную песню моряков «Яблочко»?» — поинтересовался другой пользователь.

