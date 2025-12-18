Политолог: Путин испугался 3 18.12.2025, 13:47

3,944

Главу Кремля «понесло».

Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин начал угрожать Украине и европейским государствам об эскалации войны. Такие сообщения указывают лишь на то, что им руководит страх.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, Путина мог напугать переговорный процесс, который инициировали США. Он сейчас происходит значительно быстрее и качественнее, чем ожидал глава страны-агрессора России.

«Мы конструктивно работаем с американцами и Путин испугался, что таким образом мы сформируем документ, от которого России будет трудно отказаться. Или же, если она откажется, то в США будет возникать все больше вопросов относительно того, кто виноват в том, что война не заканчивается», - пояснил Рейтерович.

Путин поднимает ставки

Из-за страха кремлевский диктатор пытается показать, что «не все так однозначно» и якобы есть много вопросов, которые надо решить.

«Путин думает, что «схватил Бога за бороду» и может и дальше делать то, что делает. Он надеется, что США будут просто вести переговоры и меньше помогать Украине или давить на нее. Поэтому его понесло», - добавил политолог.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com