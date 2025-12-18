закрыть
18 декабря 2025, четверг, 19:02
Названы самые надежные авто 2025 года

1
  • 18.12.2025, 18:22
Названы самые надежные авто 2025 года
Фото: Jeff Perez / Motor1

Лидерами вновь стали Lexus, Subaru и Toyota.

Надежность по-прежнему остается ключевым фактором при покупке нового автомобиля. Согласно свежему рейтингу Consumer Reports за 2025 год, лидерами по этому показателю вновь стали Lexus, Subaru и Toyota. Исследование подтверждает: проверенные технические решения и эволюционное развитие моделей по-прежнему выигрывают у радикальных инноваций, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Рейтинг основан на анализе данных примерно 380 тысяч автомобилей модельных годов с 2000 по 2025-й, а также некоторых новых моделей 2026 года. Оценка строится на отзывах владельцев и статистике производителей и охватывает до 20 потенциальных проблемных зон — от мультимедиа и отделки салона до двигателя, трансмиссии и подвески. Для гибридов и электромобилей отдельно анализируются батареи и электрические системы.

В топ-5 брендов по надежности вошли Lexus, Subaru, Toyota, Honda и BMW. Toyota вернула себе первое место в общем зачете и разместила сразу шесть моделей в десятке самых надежных автомобилей года. Subaru укрепила позиции благодаря Impreza и Crosstrek, а Lexus подтвердил стабильность в премиум-сегменте — ни одна модель бренда не оказалась ниже среднего уровня.

В то же время Mazda показала наибольшее падение, опустившись сразу на восемь позиций. Новые CX-70 и CX-90, особенно в плагин-гибридных версиях, столкнулись с проблемами двигателей, трансмиссий и электроники. Это подтвердило общий вывод исследования: новые и глубоко переработанные модели чаще всего страдают от “детских болезней”.

По типам силовых установок наиболее надежными остаются классические гибриды без подзарядки, зачастую превосходящие даже бензиновые версии. А вот электромобили и плагин-гибриды демонстрируют более нестабильные результаты — именно на них приходится большинство автомобилей с низкими оценками.

Отдельно отмечен прогресс Tesla, которая поднялась на девятое место благодаря улучшению качества Model 3 и Model Y, хотя Cybertruck по-прежнему остается ниже среднего уровня надежности.

