Почему компанию Apple назвали именно так?2
- 2.12.2025, 9:06
- 1,182
Это не случайное имя, а философия.
Вы когда-нибудь смотрели на свой iPhone, iPad или Mac и задумывались, почему Apple называется Эппл? Это имя, безусловно, выделяет компанию среди конкурентов. В то время как другие бренды звучат сухо и технически (Microsoft, NVIDIA и др.), «Apple» – слово живое и запоминающееся.
Есть ли в этом названии глубокий смысл, или оно просто закрепилось в первые дни существования компании, вcпомнили в издании SlashGear.
Название родилось не из маркетинговых презентаций – оно пришло во время одной из фрукторианских диет Стива Джобса. Он тогда экспериментировал с фруктовой диетой и буквально «жил» на яблоках.
Джобс возвращался домой после визита на яблоневую ферму и предложил назвать компанию «Apple Computer». Как он сам говорил в биографии, слово «Apple» звучало для него «весело, живо и не пугающе», что подходило для компании, мечтавшей сделать компьютеры доступными простым людям.
Правда Стив Возняк, с которым Джобс вместе основали Apple, воспринял это не сразу. Ведь у группы The Beatles уже был лейбл с почти тем же названием – Apple Corps, а такое совпадение могло привести к юридическим проблемам. И эти опасения впоследствии подтвердились – фирму обвинили в нарушении торговой марки, и пришлось заплатить компенсацию.
Тем не менее, другие, более «технические» названия, которые фигурировали в то время, вроде «Executex» или «Matrix Electronics» так и не прижились – ни звучанием, ни философией.
Телефонный справочник мог сыграть свою роль
Существуют и более прагматичные детали этой истории. Идея была в том, чтобы выбрать слово, которое в телефонной книге окажется выше Atari – реального конкурента того времени. И вывести компанию вперед среди конкурентов было практически бесплатной рекламой.
Хотя телефонный справочник, возможно, сыграл свою роль, если собрать все эти факторы – простоту, дружелюбие, философию и чуть-чуть прагматичности – становится понятно, почему «Apple» так прочно закрепилось в сознании людей.
Сегодня это – один из самых узнаваемых брендов на планете, и его имя – важная часть имиджа.