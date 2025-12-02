закрыть
2 декабря 2025, вторник, 9:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Почему компанию Apple назвали именно так?

2
  • 2.12.2025, 9:06
  • 1,182
Почему компанию Apple назвали именно так?

Это не случайное имя, а философия.

Вы когда-нибудь смотрели на свой iPhone, iPad или Mac и задумывались, почему Apple называется Эппл? Это имя, безусловно, выделяет компанию среди конкурентов. В то время как другие бренды звучат сухо и технически (Microsoft, NVIDIA и др.), «Apple» – слово живое и запоминающееся.

Есть ли в этом названии глубокий смысл, или оно просто закрепилось в первые дни существования компании, вcпомнили в издании SlashGear.

Название родилось не из маркетинговых презентаций – оно пришло во время одной из фрукторианских диет Стива Джобса. Он тогда экспериментировал с фруктовой диетой и буквально «жил» на яблоках.

Джобс возвращался домой после визита на яблоневую ферму и предложил назвать компанию «Apple Computer». Как он сам говорил в биографии, слово «Apple» звучало для него «весело, живо и не пугающе», что подходило для компании, мечтавшей сделать компьютеры доступными простым людям.

Правда Стив Возняк, с которым Джобс вместе основали Apple, воспринял это не сразу. Ведь у группы The Beatles уже был лейбл с почти тем же названием – Apple Corps, а такое совпадение могло привести к юридическим проблемам. И эти опасения впоследствии подтвердились – фирму обвинили в нарушении торговой марки, и пришлось заплатить компенсацию.

Тем не менее, другие, более «технические» названия, которые фигурировали в то время, вроде «Executex» или «Matrix Electronics» так и не прижились – ни звучанием, ни философией.

Телефонный справочник мог сыграть свою роль

Существуют и более прагматичные детали этой истории. Идея была в том, чтобы выбрать слово, которое в телефонной книге окажется выше Atari – реального конкурента того времени. И вывести компанию вперед среди конкурентов было практически бесплатной рекламой.

Хотя телефонный справочник, возможно, сыграл свою роль, если собрать все эти факторы – простоту, дружелюбие, философию и чуть-чуть прагматичности – становится понятно, почему «Apple» так прочно закрепилось в сознании людей.

Сегодня это – один из самых узнаваемых брендов на планете, и его имя – важная часть имиджа.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип