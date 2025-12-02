Теневой флот России под ударом Александр Черненко

Морские дроны СБУ меняют баланс сил.

В конце прошлой недели произошло событие, которое будет иметь существенные последствия и для бюджета нашего врага, и для всей военно-морской ситуации в Черноморском регионе. Морские дроны СБУ начали уничтожать «теневой флот» россиян. Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтетанкера KAIRO и VIRAT, принадлежащих «теневому флоту» РФ. И это очередная высококлассная международная спецоперация подчиненных Малюка мирового уровня сложности.

По судам успешно отработали модернизированные морские дроны Sea Baby. На видео видно, что после попаданий оба танкера получили критические повреждения и фактически были выведены из эксплуатации. Момент удара был выбран точно: оба танкера были не загружены, и их поражение не нанесло вреда окружающей среде.

«Теневой флот» в условиях санкций имеет для россиян ключевое значение – он обеспечивает до 30% экспорта российской нефти. А через порты Черного моря проходит четверть всей нефти врага. Еженедельно Россия зарабатывает около $1 млрд именно благодаря «теневому флоту». Каждое из пораженных судов могло перевозить нефти на $70 млн. Но потери россиян после ударов СБУ этими $70 млн не ограничатся: теперь из-за рисков вырастет цена фрахта и стоимость страхования для всех кораблей. А это значит, что перевозить кремлевскую нефть станет гораздо менее выгодно, поскольку существенно возрастут логистические расходы.

Важность ударов службы только подчеркивает истерика, которую устроили российские пропагандисты. «Тонет танкер! Чем отвечать? Создана угроза всему Черноморскому флоту и любой базе ВМФ РФ», – заходится в истерике российский военный пропагандист Коц.

То есть мы имеем дело со спецоперацией, которая существенно изменяет и экономический баланс сил в войне, и ее военно-морское измерение. И в очередной раз такую спецоперацию проводит Служба безопасности Украины. СБУ снова модернизировала свою уникальную разработку – морские дроны, которые теперь могут преодолевать сверхдлинные расстояния и нести усиленную боевую часть. Морские дроны стали крайне важным фактором во всей войне: поражение Крымского моста, изменение баланса сил в Черном море, что позволило нам восстановить собственный морской коридор, а теперь – удар по «теневому флоту» РФ. Это лишь основные спецоперации службы с использованием данной разработки.

Подчиненные Малюка нанесли удар туда, где он наносит наибольший вред врагу. При этом очень точно был выбран тайминг – как раз перед переговорами с американской стороной. Это демонстрация очень важного козыря, как любит говорить Дональд Трамп.

Малюк в очередной раз продемонстрировал, что санкции СБУ – одни из самых действенных в этой войне. Спецслужба снова провела образцовую и ювелирно точную спецоперацию мирового уровня, которую будут изучать коллеги из других стран. А россияне тем временем подсчитывают, сколько они потеряли, и думают, куда прилетит в следующий раз. Противоядие против морских дронов они так и не нашли.

Александр Черненко, censor.net

