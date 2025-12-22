Как одно изобретение навсегда изменило новогодние елки 1 22.12.2025, 11:11

До начала 20-го века оно считалось «игрушкой для богатых».

Во многих странах мира елка является праздничным символом Рождества. И конечно же сложно представить новогоднюю елку без электрической гирлянды. Считается, что впервые рождественская елка получила такое электрическое украшение в США 143 года назад, пишет «Фокус».

Электрическая гирлянда – это декоративное украшение, обычно состоящее из цепочки ламп накаливания или светодиодов, соединенных электрическими проводами. Обычно гирлянды используют в период рождественских и новогодних праздников для украшения праздничных елок, предметов интерьера, различных архитектурных элементов и зданий в целом.

Первая в мире электрическая гирлянда на елке

Первую электрическую гирлянду создал помощник Томаса Эдисона Эдвард Джонсон. Именно Джонсон первым догадался повесить электрическую гирлянду на рождественскую елку в своем доме в Нью-Йорке 22 декабря 1882 года. Гирлянда состояла из 80 красных, белых и синих лампочек размером с грецкий орех. При этом елка не только светилась, но и вращалась на специальном постаменте.

Пресса проигнорировала это событие, посчитав его рекламным трюком, но один репортер из Детройта все же написал статью, назвав зрелище «необычайным». Поэтому 22 декабря 1882 года считается днем рождения электрической гирлянды.

Традиция украшать елки электрическими гирляндами долго не становилась массовой из-за дороговизны. До начала XX века электрические гирлянды считались «игрушкой для богатых». Дело в том, что они стоили примерно 12 долларов, а это примерно 400 долларов на современные деньги. Еще для установки гирлянды требовался электрик, что увеличивало расходы.

Считается, что электрические гирлянды начали ассоциироваться с рождественскими и новогодними праздниками с 1895 года. Тогда президент США президент Гровер Кливленд распорядился украсить елку в Белом доме более чем 100 разноцветными лампочками Эдисона. Это убедило общественность, что электрические украшения на елках могут быть безопасными.

Настоящий прорыв для электрических гирлянд произошел в 1917 году, когда молодой предприниматель Альберт Садакка из семьи производителей светильников предложил продавать гирлянды более массово за счет снижения их стоимости.

В 1925 году Садакка создал компанию NOMA Electric Company, которая стала крупнейшим производителем электрических гирлянд в мире и оставалась таковой до 1960-х годов.

До 1927 года электрические гирлянды имели только последовательное соединение. Ток идет через каждую лампочку по очереди. Если одна «умирает», цепь разрывается, и гаснет все. Но затем появились гирлянды с параллельным соединением. Каждая лампочка подключена к линии питания независимо. Если одна перегорит, остальные продолжат светить.

До 1990-х годов электрические гирлянды состояли только из ламп накаливания, которые сильно греются и потребляют много энергии. Сейчас электрические гирлянды состоят из светодиодов. Они потребляют на 80–90% меньше энергии, почти не нагреваются и служат в десятки раз дольше.

Электрическая гирлянда: интересные факты

До 1903 года гирлянды не продавались в магазинах. Их нужно было собирать вручную, нанимая электрика. Часто их не покупали, а брали в аренду — это была настолько дорогая технология, что обычная семья не могла себе ее позволить.

Вы наверняка замечали, что как бы аккуратно вы ни складывали гирлянду в коробку, в следующем году она оказывается очень запутанной. Ученые из Калифорнийского университета провели исследование и доказали, что гирлянда длиной более 2 метров запутывается почти со 100% вероятностью просто из-за движения проводов в коробке. Лампочки на проводе работают как крючки — они цепляются друг за друга, увеличивая трение и не давая петлям проскальзывать, что делает распутывание в разы сложнее, чем обычных проводов.

Электрические гирлянды могут замедлять ваш интернет, а точнее сигнал Wi-Fi от роутера. Мешают не сами светодиоды на гирлянде, а неэкранированные провода и электромагнитное поле, которое создается при мигании, особенно в дешевых моделях. Эксперты советуют ставить роутер минимум в 1–1,5 метрах от работающей гирлянды, чтобы сигнал не "проседал".

