Освобожденные политзаключенные проводят пресс-конференции в Вильнюсе

4
  • 22.12.2025, 13:11
  • 4,808
Освобожденные политзаключенные проводят пресс-конференции в Вильнюсе
Фото: «Радыё Свабода»

Онлайн-трансляция.

13 декабря после встречи Александра Лукашенко со спецпосланником США по делам Беларуси Джоном Коулом в Беларуси освободили 123 политических заключенных. Всех их вывезли за границу, в большинстве своем — в Украину. Затем узники совести выехали в Польшу и Литву.

Сегодня, 22 декабря, на вопросы журналистов ответят политзаключенные, которые уехали в Вильнюс.

Сайт Charter97.org ведет текстовую трансляцию.

14:00 Владимир Лабкович заявил о пытках в тюрьмах:

— Условия — ужасные. Я побывал во многих местах. Если говорить о колонии №17, мне сказали, что «твои друзья делают из тебя сакральную жертву, а мы в этом им поможем». Мне очень сложно было сидеть в одиночных камерах, в них я сидел неделями. Было и физическое воздействие, моральное и психическое — каждый день.

13:56 «Сначала они предложили, чтобы я работал на КГБ. Это было, когда меня садили в КГБ Гродно. Мне предложили ехать за границу и собирать информацию. Я отказался», — рассказал Максим Сенник.

Также политзаключенный сказал о том, что в колонии у него начались проблемы с сокамерниками из-за храпа. Его избивали настолько, что он начал проситься в ШИЗО. Из-за холода у него начались проблемы со здоровьем.

13:52 «До сих пор нахожусь в шоке, что люди просто хотят тебе помочь», — рассказала Анна Курис.

13:47 Владимир Лабкович вспомнил коллег по правозащитном центру «Весна», которые находятся сейчас в тюрьме — Валентине Стефановиче, Марфе Рабковой.

13:46 Затем слово взяли журналисты. Первый вопрос был адресован Алексею Капличу — на момент задержания ему были неполные 18 лет.

«Захожу в кабинет — сразу мешок на голову, допрос был в день задержания и шел до 4 утра, 12 дней я жил в кабинете, никто из моих родных не знал, где я и что со мной происходило», — рассказал он о задержании в аэропорту Минска.

13:42 Сергей Павловицкий рассказал, что именно после освобождения по-настоящему понял, что такое солидарность. Он поблагодарил США, Украину и страны Европы за помощь:

— Это грандиозно. Я даже говорил политзаключенным: «Готовьтесь, после освобождения нужно будет давать интервью». Я призываю: не останавливайтесь, делайте все, чтобы мы победили. Тут только маленькая часть людей, которые сидят в заключении. Моей дочери накануне дня рождения сделали подарок — я на свободе. Другим детям пока его не сделали. Давайте им поможем.

13:35 «Я не смогу молча сидеть, пока знаю, что в Беларуси сидят люди, мои друзья. Мы должны привлекать внимание общественности и делать все возможное, чтобы люди, которые сидят, потому что «кто-то так захотел», вышли на свободу», — призвала Анна Курис.

13:35 Бывший работник «Гродно Азота» Сенник Максим рассказал, что с ним сидело много политзаключенных. Некоторых отправили на «химию»:

— Я сидел в ШИЗО и ПКТ. Были проблемы со здоровьем. Содержали в скотских условиях, было очень холодно. Камеры в очень плохих условиях, стены — просто ужас. Отношение — как к скоту.

13:33 «30 марта меня задержали, 31 марта меня задержали в минском аэропорту. Ехал защищать Украину», — рассказал Алексей Каплич.

13:30 «Надеюсь, что это только начало освобождения политзаключенных, ведь много наших друзей остаются в тюрьмах», — заявил Сергей Руденков.

13:27 Особенные слова благодарности политзаключенный высказал волонтерам из Беларуси и Украины.

«Важно освободить всех политзаключенных и остановить репрессии. Меня очень волнует, что количество политзаключенных увеличивается с каждым днем. Каждый мой друг, который находится в СИЗО или «промышленной зоне», должен выйти на свободу».

13:21 «Условия освобождения были драматическими. Украинская сторона дала нам заботу и поддержку, спасибо им», — рассказывает бывший политзаключенный.

13:21 Слово взял правозащитник «Вясны» Владимир Лабкович. Он поблагодарил Трампа «как человека, который был автором процесса освобождения политзаключенных». Он выразил надежду, что процесс продолжится и все узники совести выйдут на свободу.

13:11 Пресс-конференцию начала Светлана Тихановская.

Она высказала слова благодарности президенту США Дональду Трампу, его команде, а также президенту Украины Владимиру Зеленскому, которые поучаствовали в освобождении политзаключенных, а также белорусским правозащитникам.

