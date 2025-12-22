закрыть
22 декабря 2025
Как сохранить праздничное настроение на Рождество

  • 22.12.2025, 16:54
Как сохранить праздничное настроение на Рождество

Психологи рассказали, как провести этот день спокойно и с пользой для отношений.

Рождество принято считать самым теплым и радостным временем года, однако именно семейные праздники нередко становятся поводом для конфликтов. Психологи и эксперты рассказали, как провести этот день спокойно и с пользой для отношений, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

1. Откажитесь от идеальной праздника.

По словам психотерапевта Филиппы Перри, важно снизить ожидания и не гнаться за «идеальным Рождеством из фильмов и соцсетей». Достаточно определить для себя формат «достаточно хорошего» праздника — это снизит стресс и разочарования.

2. Не превращайте подарки в соревнование.

Эксперты советуют не сравнивать подарки и бюджеты. Детям важнее внимание и совместное время, чем стоимость сюрпризов. Это хороший повод поговорить о ценностях и не связывать любовь с вещами.

3. Спокойно реагируйте на неудобные вопросы.

Личные комментарии о браке, детях или работе часто отражают тревогу самих родственников. Пауза перед ответом, уточняющий вопрос или спокойное признание чувств помогают снизить накал и избежать ссоры.

4. Заранее договоритесь о правилах для детей.

Чтобы избежать споров о воспитании, родителям стоит заранее обозначить границы для родственников: режим, экранное время и ключевые правила. Последовательность снижает напряжение и для детей, и для взрослых.

5. Не делайте из еды и телевизора поле боя.

Разные предпочтения — это нормально. Эксперты рекомендуют не критиковать пищевые предпочтения и заранее договориться о телевизионной программе, чередуя семейный просмотр и личный выбор.

