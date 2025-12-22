Как сохранить праздничное настроение на Рождество 22.12.2025, 16:54

Психологи рассказали, как провести этот день спокойно и с пользой для отношений.

Рождество принято считать самым теплым и радостным временем года, однако именно семейные праздники нередко становятся поводом для конфликтов. Психологи и эксперты рассказали, как провести этот день спокойно и с пользой для отношений, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

1. Откажитесь от идеальной праздника.

По словам психотерапевта Филиппы Перри, важно снизить ожидания и не гнаться за «идеальным Рождеством из фильмов и соцсетей». Достаточно определить для себя формат «достаточно хорошего» праздника — это снизит стресс и разочарования.

2. Не превращайте подарки в соревнование.

Эксперты советуют не сравнивать подарки и бюджеты. Детям важнее внимание и совместное время, чем стоимость сюрпризов. Это хороший повод поговорить о ценностях и не связывать любовь с вещами.

3. Спокойно реагируйте на неудобные вопросы.

Личные комментарии о браке, детях или работе часто отражают тревогу самих родственников. Пауза перед ответом, уточняющий вопрос или спокойное признание чувств помогают снизить накал и избежать ссоры.

4. Заранее договоритесь о правилах для детей.

Чтобы избежать споров о воспитании, родителям стоит заранее обозначить границы для родственников: режим, экранное время и ключевые правила. Последовательность снижает напряжение и для детей, и для взрослых.

5. Не делайте из еды и телевизора поле боя.

Разные предпочтения — это нормально. Эксперты рекомендуют не критиковать пищевые предпочтения и заранее договориться о телевизионной программе, чередуя семейный просмотр и личный выбор.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com