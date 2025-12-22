закрыть
22 декабря 2025, понедельник, 21:29
Цена на нефть заставляет Путина нервничать

  • Леонид Невзлин
  • 22.12.2025, 21:05
  • 1,130
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Фото: AFP

Санкции наконец-то работают так, как и должны были работать с самого начала.

Российская нефть подешевела до $34 за баррель, пишет Bloomberg. Это уже настолько низкий уровень, что способен заставить Путина нервничать. Российский бюджет продолжает зависеть от продажи сырья, а с этим процессом возникает все больше проблем. Санкции наконец-то работают так, как и должны были работать с самого начала.

Urals по $34 – это уровень, при котором экспорт формально остается возможным, но экономически почти теряет смысл.

Даже с учетом налоговой перенастройки и ручного управления курсом рубля нефтяные доходы перестают покрывать растущие военные расходы. Это означает необходимость постоянного дофинансирования – через внутренние заимствования, через эмиссионные механизмы.

Леонид Невзлин, Telegram

