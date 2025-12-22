Российская нефть Urals подешевела до $34 за баррель
- 22.12.2025, 19:02
Бюджет РФ теряет миллиарды.
Российская нефть марки Urals к концу прошлой рабочей недели подешевела примерно до $34 за баррель — точнее $34,82 при экспорте из Балтийского моря, $33,17 — из Черного, пишет Bloomberg ссылкой на данные Argus Media. Для общей картины, фьючерсы на эталонную Brent пока стабилизировались на уровне около $61
Ситуация с российской нефтью один из сигналов того, что американские санкции работают, подчеркивает Bloomberg. После того, как администрация Дональда Трампа внесла в октябре две оставшиеся крупнейшие нефтяные компании «Роснефть» и Лукойл, продавать сырье стало сложнее. Главный покупатель — Индия — ожидает сокращения импорта нефти из России в декабре до 800 000 баррелей в сутки.
По оценке Argus, дисконт на Urals в среднем составляет около $27, но по пути в Индию он сокращается примерно до $7,5. Сколько из этой разницы в итоге остается российской стороне, неизвестно. Но, как отмечает издание, чем дешевле нефть, тем сильнее соблазн для НПЗ закрыть глаза на санкции и согласиться на закупки. В прошлом это уже вело к тому, что после первоначального обвала цены на российскую нефть снова выравнивались.