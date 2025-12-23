Ликвидация генерала в Москве — сигнал украинцев Путину? 23.12.2025, 9:57

Сильный удар по кремлевским кадрам.

Взрыв машины на Ясеневой улице в Москве, в результате которого погиб российский генерал Фанил Сарваров — несомненно, целенаправленное покушение: сработала прикреплённая к днищу магнитная мина. Вопрос в том, кто за ним стоит, пишет Bild.

Список подозреваемых возглавляют украинские спецслужбы, которые ранее уже покушались на отдельных россиян, особенно вовлечённых в войну против Украины. Экспертам хорошо известно, что украинцы предпочитают именно взрывать своих жертв, потому что так надёжнее: бомбы можно привести в действие дистанционно. Всё остальное (стрельба, отравление или инсценировка аварии) требует слишком большой близости между исполнителем и жертвой — а значит, слишком высокого риска.

Ещё один вопрос — почему целью стал именно Сарваров? Генерал-лейтенантов в российской армии несколько десятков. Непосредственно в войне в Украине Сарваров не участвовал и войсками там не командовал. Он отвечал за подготовку военных. Кроме того, судя по старому автомобилю марки Kia и проживанию в коммуналке в районе с «панельками», этот офицер не сделал и коррупционной карьеры.

Эксперт по терроризму из Королевского колледжа Лондона Петер Нойман полагает, что если за покушением стоят украинцы, замыслом могут быть дестабилизация российского Генштаба и общества:

«Посыл такой: мы доберёмся до вас всех. И для всех россиян: мы можем в любой момент перенести войну в Москву. [...] Такие покушения — помимо целенаправленного убийства офицера, который на высшем уровне отвечал за подготовку высококвалифицированных военных кадров, — имеют ещё несколько эффектов: дестабилизацию среди кремлёвских кадров, разложение внутри российского общества и сигнал о том, что россиянам ничего не даст попытка наладить отношения только с американцами, оставив украинцев в стороне».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com