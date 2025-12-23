Ученые выяснили, почему удивительные башни Сардинии стоят уже тысячи лет 23.12.2025, 11:25

1,864

Башни построены без использования цемента или металлических опор.

По всей Сардинии возвышаются массивные каменные башни, построенные без использования цемента или металлических опор. Эти древние сооружения, датируемые бронзовым веком, остались нетронутыми, несмотря на землетрясения, эрозию и течение времени, что вызвало вопрос о том, как такая стабильность была достигнута.

Башни, известные как нураги, были построены примерно между 1800 и 700 годами до н. э. и имели несколько форм, от отдельных круглых башен до сложных укрепленных комплексов. Недавнее исследование под руководством Аугусто Бортолусси изучило их конструкцию с помощью численных моделирований, пишет Arkeonews.

Исследование показало, что прочность башен зависела не только от крупных каменных блоков, но и от уплотненного заполнителя из грунта, гальки и мелких камней, размещенных между внутренними и внешними стенами.

Башни, известные как нураги, были построены примерно между 1800 и 700 годами до н. э. и имели несколько форм

Фото: A. Bortolussi et al

В центре каждой башни стояла камера толос, образованная сложенными камнями, наклонявшимися внутрь. Сами по себе эти кольца не были устойчивыми и обвалились бы под собственным весом. Уплотненный наполнитель, окружавший камеру, сдавливался под давлением и создавал горизонтальную силу, которая толкала внутрь, стабилизируя каменные кольца в единую конструктивную систему. В то же время это давление толкало наружу внешнюю стену, которая была построена из чрезвычайно тяжелых каменных блоков, чтобы противостоять этой силе с помощью трения.

Строители возводили сооружение слоями, укладывая внутренние камни, внешние камни и наполнитель на каждом уровне, прежде чем продолжать строительство вверх

Фото: A. Bortolussi et al

Исследование также прояснило, как строились башни. Строители возводили сооружение слоями, укладывая внутренние камни, внешние камни и наполнитель на каждом уровне, прежде чем продолжать строительство вверх. Этот метод обеспечивал стабильность на протяжении всего процесса строительства и отражал практическое понимание структурного равновесия, достигнутого без письменной теории или математики.

Несколько памятников рассматриваются для включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Длительное существование нураги показало, что тщательное наблюдение и опыт позволили строителям бронзового века контролировать силы, которые современная физика объяснила лишь недавно.

