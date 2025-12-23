закрыть
Белорусы показывают подарки от работы

2
  • 23.12.2025, 13:00
  • 1,818
Белорусы показывают подарки от работы

Довольны не все.

В соцсетях началась традиционная предновогодняя распаковка подарков от работодателей — некоторым дарят пакеты с колбасами и селедкой, других отправляют в магазины с подарочными сертификатами. «Онлайнер» посмотрел, что дарят работникам в этом году.

Работница сельхозпредприятия «Акр-Агро» в Свислочском районе показала в TikTok набор, который выдали в этом году: колбаса, селедка, фарш, майонез, сыр и другие продукты.

В комментариях мнения разделились. Одни считают, что подарок хороший, другие пишут, что это не стоит показывать. А некоторые отметили, что на их работе вместо подарков дают деньги — по 520 рублей.

@olga.n42

♬ dźwięk oryginalny - PiotrZylbert

На «Минскхлебпроме» в этом году дают набор сладкой продукции.

@66nadezhda

♬ SUNRISE (Super Slowed + Reverb) - Xantesha

Работники «Зубренка» получили такой подарок.

@ph.snezhok #подарок#от#НДЦ«Зубрёнок»#врек ♬ оригинальный звук - Снежана 📸🇧🇾

