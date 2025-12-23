закрыть
Для автовладельцев ввели новую услугу

  • 23.12.2025, 15:01
Для автовладельцев ввели новую услугу

В чем она заключается?

У «Белтехосмотра» появилась новая услуга — организация предлагает комплексную предпродажную диагностику транспорта. Нововведение, как планируется, способно помочь при покупке или продаже автомобиля — зафиксировать, есть ли поломки. Об этом сообщается на сайте «Белтехосмотра».

Новая услуга предусматривает проверку ключевых узлов и систем транспорта. При диагностике специалисты оценят среди прочего состояние тормозной системы, двигателя, подвески, рулевого управления, световых приборов, кузова и других элементов.

В «Белтехосмотре» уточняют, что при проверке дополнительно используют автосканер, который позволяет найти скрытые ошибки и неисправности.

«Также предоставляется информация с историей о пройденных государственных технических осмотрах и пробеге автомобиля», — сообщает организация и добавляет: такая диагностика позволяет снизить риски купить транспорт со скрытыми дефектами, а также принять решение о покупке автомобиля или целесообразности его ремонта.

Эта услуга доступна на диагностических станциях в Минске, Бресте, Гродно, Могилеве, Гомеле, Витебске, Бобруйске и Слуцке.

Стоимость диагностики — 40 рублей без компьютерной диагностики, а если с этой опцией, то цена составит 60 рублей.

