Ученые ищут тайные комнаты под пирамидой мая 23.12.2025, 17:52

Фото: Pedro Marcano

Им помогут космические мюоны.

Исследователи готовятся к изучению пирамидального комплекса Эль-Кастильо на юге Мексики с помощью современного метода визуализации, чтобы определить, существуют ли неизвестные камеры под каменной структурой. Этот комплекс, построенный между VIII и XII веками н. э., расположен в древнем городе Чичен-Ица, важном центре политической и религиозной жизни мая.

Сооружение, известное как Эль-Кастильо или Храм Кукулькана, было предметом многочисленных исследований в течение последнего века. В 2018 году визуализация с помощью электрического сопротивления показала, что пирамида построена над сенотом, большой полостью, заполненной водой, глубиной более 20 метров, пишет Heritage Daily.

Для майя сеноты имели большое духовное значение и были связаны с Сибальбой, подземным миром, и Чааком, божеством дождя. Новое исследование под руководством Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) планирует применить муографию для поиска скрытых камер внутри памятника.

Муография — это неинвазивная техника, которая измеряет естественные космические мюоны для картографирования различий во внутренней плотности массивных сооружений. Сначала метод будет испытан на двух внутренних камерах, обнаруженных в 1930-х годах во время раскопок туннелей. Если эти известные пространства будут обнаружены точно, исследователи могут распространить анализ на остальные пирамиды.

Результаты исследования могут помочь оценить давние гипотезы, в частности то, служила ли ранняя постройка внутри Эль-Кастильо королевским захоронением. Исследование демонстрирует, как неинвазивная технология может расширить археологические исследования, сохраняя при этом хрупкие объекты культурного наследия.

