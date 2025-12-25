Глава Apple потратил миллионы долларов на Nike 25.12.2025, 21:55

Тим Кук

Тим Кук купил акции компании.

Генеральный директор Apple Тим Кук приобрел акции Nike на сумму около $3 млн. Согласно официальному отчету, 22 декабря он купил 50 000 акций класса B по средней цене $58,97 за штуку, потратив в общей сложности примерно $2,95 млн. Об этом сообщает агентство Reuters.

Теперь в его портфеле находится около 105 000 акций Nike, совокупная стоимость которых оценивается почти в $6 млн. После публикации информации о покупке бумаги компании продемонстрировали рост на 2-5% в ходе предрыночных и утренних торгов.

Nike переживает непростой период: после последнего отчета о прибыли акции значительно просели на фоне проблем в бизнесе, особенно на ключевом рынке Китая. Компания, возглавляемая вернувшимся в прошлом году CEO Эллиотом Хиллом, находится на начальном этапе реализации плана по восстановлению.

Тим Кук входит в совет директоров Nike с 2005 года, с 2016 года занимает пост ведущего независимого директора и возглавляет комитет по вознаграждениям. Данная покупка стала его крупнейшей сделкой на открытом рынке с акциями Nike за последние годы.

