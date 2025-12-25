закрыть
25 декабря 2025, четверг, 22:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Глава Apple потратил миллионы долларов на Nike

  • 25.12.2025, 21:55
Глава Apple потратил миллионы долларов на Nike
Тим Кук

Тим Кук купил акции компании.

Генеральный директор Apple Тим Кук приобрел акции Nike на сумму около $3 млн. Согласно официальному отчету, 22 декабря он купил 50 000 акций класса B по средней цене $58,97 за штуку, потратив в общей сложности примерно $2,95 млн. Об этом сообщает агентство Reuters.

Теперь в его портфеле находится около 105 000 акций Nike, совокупная стоимость которых оценивается почти в $6 млн. После публикации информации о покупке бумаги компании продемонстрировали рост на 2-5% в ходе предрыночных и утренних торгов.

Nike переживает непростой период: после последнего отчета о прибыли акции значительно просели на фоне проблем в бизнесе, особенно на ключевом рынке Китая. Компания, возглавляемая вернувшимся в прошлом году CEO Эллиотом Хиллом, находится на начальном этапе реализации плана по восстановлению.

Тим Кук входит в совет директоров Nike с 2005 года, с 2016 года занимает пост ведущего независимого директора и возглавляет комитет по вознаграждениям. Данная покупка стала его крупнейшей сделкой на открытом рынке с акциями Nike за последние годы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип