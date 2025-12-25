Как в Первую мировую солдаты британской и немецкой армий «остановили» войну и сыграли в футбол

Как в Первую мировую солдаты британской и немецкой армий «остановили» войну и сыграли в футбол1
Даже в такие времена людям хватило здравого смысла остановиться и отпраздновать Рождество.
Декабрь, 1914 года. В Европе идет Первая мировая война. Но даже в такие кровавые времена людям хватило здравого смысла остановиться и отпраздновать Рождество, пишет New Voice.
Как потом вспоминали очевидцы, предпосылки для перемирия начались в середине декабря, когда английские и немецкие солдаты вместо того, чтобы стрелять друг в друга, пели рождественские песни в окопах. Ситуация на Западном фронте стала настолько дружелюбной, что на Сочельник и Рождество солдаты обеих сторон вышли на нейтральную полосу, где обменивались продуктами питания и сувенирами.
А потом сыграли в футбол. Вот как вспоминал тот день британский солдат Эрни Уильямс: «Мяч появился непонятно откуда. Это был настоящий футбол. Некоторые сняли куртки и поставили их как штанги ворот. Один парень попал в ворота, и первому голу радовались обе команды. Никакой враждебности не было».
В декабре 2014 года президент УЕФА Мишель Платини в бельгийском городе Комин-Варнетоне, открыл монумент в честь сотой годовщины Рождественского перемирия и проведенного здесь футбольного матча между противоборствующими сторонами конфликта.
Открыли памятник, посвященный тем событиям, и в Британии. Композиция, изображает солдат враждующих армий, которые тянутся друг к другу для рукопожатия. Она получила название All Together Now (Сейчас мы заодно).