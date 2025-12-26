«Шахеды» атаковали запад Украины с территории Беларуси 4 26.12.2025, 13:22

Показан новый маршрут российских дронов.

Поздно вечером 25 декабря и и утром 26 декабря враг атакует энергетическую инфраструктуру Волыни, а дроны летят на регион северо-западным маршрутом. Визуализацию курса опубликовал мониторинговый канал Strategic Control.

Используя воздушное пространство Беларуси и РФ для запуска беспилотников, ВС РФ атакуют Волынскую и Ровенскую области. Кроме того, проводится разведка перед потенциальным масштабным ударом.

Ранее о том, что «Шахеды» управляются из Беларуси, писал эксперт по радиотехнологиям Сергей «Флэш» Бескрестнов. К такому выводу он пришел, анализируя атаку на поезд в Житомирской области 23 декабря.

Большой трагедии удалось избежать только потому, что оператор промахнулся, и упавший дрон спровоцировал аварию товарного состава.

«Вероятно, управление «Шахедом» осуществлялось из Беларуси, до которой расстояние от места событий составляет 80 километров, до России слишком далеко», – отметил Бескрестнов.

Тем временем с утра в Ковеле звучали взрывы. Как сообщают местные паблики, дроны ударили по станции Ковель Львовской железной дороги, повредив локомотив и грузовой вагон. Ударной волной выбило окна в локомотивном депо.

Как написал в сети глава Волнынской областной военной администрации Иван Рудницкий, накануне вечером ВС РФ атаковали объект критической инфраструктуры.

На момент написания материала воздушная тревога звучит в Ковельском и Луцком районе. Жителей области предупредили, что возможности включать сигнал воздушной тревоги по районам на Волыни на данный момент нет, хотя подобная практика введена в других областях, поэтому жителям необходимо реагировать на предупреждение, исходя из информации в приложении.

Этой ночью российские военные выпустили по Украине 99 дронов разных типов и одну баллистическую ракету. 73 БпЛА удалось сбить или подавить.

