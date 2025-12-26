ВСУ разгромили пункт дислокации спецназа ГРУ 26.12.2025, 19:44

2,130

Поражены ключевые военные объекты.

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили ряд объектов российских оккупантов на временно оккупированных украинских территориях. Среди прочего уничтожен командный пункт и место дислокации спецназовцев ГРУ РФ.

Об этом сообщает Telegram СБС ВСУ.

Отмечается, что операторы 1-го отдельного центра СБС осуществили серию «мидлстрайков» по российским объектам на ВОТ Украины. Среди прочего, операторы СБС поразили:

командный пункт и место дислокации спецназовцев 14 бригады ГРУ России в Донецкой области;

склады и ремонтную базу российской военной техники в Донецкой области;

радиолокационную станцию «Небо» во временно оккупированном Крыму;

место дислокации скоростных десантных катеров российского флота во временно оккупированном Крыму.

«Силы беспилотных систем последовательно снижают способности противника продолжать агрессию против Украины», — отмечается в сообщении.

