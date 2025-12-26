закрыть
26 декабря 2025, пятница, 21:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ разгромили пункт дислокации спецназа ГРУ

  • 26.12.2025, 19:44
  • 2,130
ВСУ разгромили пункт дислокации спецназа ГРУ

Поражены ключевые военные объекты.

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили ряд объектов российских оккупантов на временно оккупированных украинских территориях. Среди прочего уничтожен командный пункт и место дислокации спецназовцев ГРУ РФ.

Об этом сообщает Telegram СБС ВСУ.

Отмечается, что операторы 1-го отдельного центра СБС осуществили серию «мидлстрайков» по российским объектам на ВОТ Украины. Среди прочего, операторы СБС поразили:

командный пункт и место дислокации спецназовцев 14 бригады ГРУ России в Донецкой области;

склады и ремонтную базу российской военной техники в Донецкой области;

радиолокационную станцию «Небо» во временно оккупированном Крыму;

место дислокации скоростных десантных катеров российского флота во временно оккупированном Крыму.

«Силы беспилотных систем последовательно снижают способности противника продолжать агрессию против Украины», — отмечается в сообщении.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип
Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин