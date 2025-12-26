ВСУ разгромили пункт дислокации спецназа ГРУ
Поражены ключевые военные объекты.
Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили ряд объектов российских оккупантов на временно оккупированных украинских территориях. Среди прочего уничтожен командный пункт и место дислокации спецназовцев ГРУ РФ.
Об этом сообщает Telegram СБС ВСУ.
Отмечается, что операторы 1-го отдельного центра СБС осуществили серию «мидлстрайков» по российским объектам на ВОТ Украины. Среди прочего, операторы СБС поразили:
командный пункт и место дислокации спецназовцев 14 бригады ГРУ России в Донецкой области;
склады и ремонтную базу российской военной техники в Донецкой области;
радиолокационную станцию «Небо» во временно оккупированном Крыму;
место дислокации скоростных десантных катеров российского флота во временно оккупированном Крыму.
«Силы беспилотных систем последовательно снижают способности противника продолжать агрессию против Украины», — отмечается в сообщении.