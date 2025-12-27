Врач из Минска назвала идеальный суперфуд 4 27.12.2025, 22:05

Он знаком каждому белорусу.

Безусловным фаворитом зимнего рациона является квашеная капуста. В ее составе, без преувеличения, содержится большое количество полезных для организма веществ, что особенно важно зимой, когда не так много свежих овощей, снижается «запас» витаминов, а иммунитет работает в усиленном режиме. Рецепт ее приготовления прост, а готовый продукт может довольно долго храниться.

В чем польза квашеной капусты, а кому ее стоит употреблять с осторожностью, рассказала заведующая Минским городским центром здоровья, нутрициолог Снежана Кавриго.

Польза и лечебные свойства квашеной капусты во многом обусловлены самим процессом приготовления (с помощью ферментации), а также уникальным биохимическим составом.

Квашеная капуста содержит огромное количество витаминов – А, С, Е, Н, К, РР, U и витамины группы В. Кроме того, она богата клетчаткой, биофлавоноидами, пектинами, белком и органическими кислотами.

Снежана Кавриго:

– Одним из главных полезных свойств квашеной капусты, безусловно, является высокое содержание аскорбиновой кислоты, или витамина С, который известен своими антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами. Чтобы получить суточную дозу этого витамина, достаточно съедать 100 г квашеной капусты в день.

Квашеная капуста еще и источник микро- и макроэлементов, таких как калий, кальций, магний, натрий, фосфор, железо, марганец, медь, селен, сера, фтор, цинк, йод. Помимо этого, в состав этого ферментированного продукта входят пробиотики (полезные бактерии) и антиоксиданты.

Калорийность квашеной капусты небольшая – около 20 ккал на 100 г (0,9 г белков, 0,1 г жира, 4,3 г углеводов).

Польза квашеной капусты

В процессе лакто-ферментации (преобразования пищи с помощью ферментов, которые выделяют микроорганизмы) капуста становится квашеной. Именно ферментация обеспечивает питательную ценность этого продукта. Более того, при сквашивании капусты создаются благоприятные условия, которые способствуют росту полезных пробиотиков.

Снежана Кавриго:

– Ферментированные продукты очень полезны для микрофлоры кишечника. Они способствуют нормализации функции желудочно-кишечного тракта, оказывают слабительное действие и устраняют дисбактериоз, уменьшают газообразование. Более того, молочная кислота, которая содержится в квашеной капусте, препятствует размножению болезнетворных и патогенных микроорганизмов.

Регулярное потребление квашеной капусты позволяет предотвратить дефицит витаминов, улучшить иммунитет и повысить сопротивляемость организма вирусным заболеваниям и простудам. Она оказывает положительный эффект на сердечно-сосудистую систему, снижает холестерин, а значит уменьшается риск развития атеросклероза, предотвращает образование тромбов, регулирует уровень глюкозы в крови. Включение этого продукта в ежедневный рацион улучшает когнитивную функцию, повышает устойчивость организма к воздействию стрессовых факторов, помогает в борьбе с депрессией и бессонницей, раздражительностью.

Снежана Кавриго:

– Блюда из квашеной капусты – хорошее подспорье для тех, кто хочет снизить вес. Помимо низкой калорийности, она способствует быстрому насыщению и подавляет чувство голода, а также стимулирует обмен веществ. Дополнив этим блюдом свой рацион, можно предупредить преждевременное старение тканей и клеток кожи, омолодить свой организм.

А еще квашеная капуста помогает укрепить зубы и десна, положительно влияет на костную систему (профилактика остеопороза), поднимает настроение и заряжает энергией, избавляет от хронической усталости, способствует очищению печени, усвоению белка, предупреждает возникновение злокачественных опухолей.

Противопоказания

Серьезных противопоказаний не есть квашеную капусту практически нет. Вместе с тем ограничивать употребление этого продукта рекомендуется людям с некоторыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, почек, поджелудочной железы, особенно во время обострения болезни.

Одним из важных ингредиентов при приготовлении квашеной капусты является именно соль, а ее избыточное потребление может привести к задержке жидкости в организме, отекам, что может повысить риск развития артериальной гипертензии и других заболеваний сердечно-сосудистой системы. Поэтому с осторожностью продукт нужно кушать тем, кому из-за состояния здоровья рекомендовано ограничить употребление соли.

Квашеная капуста может привести к повышенной кислотности в желудке. Поэтому, чтобы снизить кислоту продукта и сделать вкус менее резким, квашеную капусту можно промыть через дуршлаг.

Снежана Кавриго:

– Несмотря на все преимущества и пользу, квашеную капусту все-таки стоит употреблять в умеренных количествах. 100 граммов в день будет вполне достаточно для положительного эффекта.

