Лукашенко рассказал о последствиях падения во время хоккейного матча

Лукашенко рассказал о последствиях падения во время хоккейного матча13
- 28.12.2025, 19:19
У диктатора появились проблемы со спиной.
Диктатор Беларуси Александр Лукашенко растянул мышцы спины во время хоккейного матча, когда его сбил с ног игрок его же команды Ярослав Чуприс.
«Обычная рабочая ситуация: бей своих, чтобы чужие боялись. Все в порядке. Чувствую себя хорошо, если не считать растяжения мышц спины», — приводит слова Лукашенко близкий к его пресс-службе телеграм-канал.
Матч команды узурпатора и команды Брестской области прошел накануне на «Олимпик-Арене» в Минске.
Во время игры игрок команды диктатора Ярослав Чуприс двигался спиной и сбил с ног 150-киллограмового Лукашенко. Тот упал на спину и не смог самостоятельно подняться.
71-летний Лукашенко играет в хоккей на любительском уровне. Это не первый случай, когда во время матча он получает травму: в апреле 2022 года игрок команды соперника попал ему клюшкой по лицу. Лукашенко оказали медицинскую помощь на скамейке запасных.