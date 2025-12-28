Лукашенко рассказал о последствиях падения во время хоккейного матча 13 28.12.2025, 19:19

У диктатора появились проблемы со спиной.

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко растянул мышцы спины во время хоккейного матча, когда его сбил с ног игрок его же команды Ярослав Чуприс.

«Обычная рабочая ситуация: бей своих, чтобы чужие боялись. Все в порядке. Чувствую себя хорошо, если не считать растяжения мышц спины», — приводит слова Лукашенко близкий к его пресс-службе телеграм-канал.

Матч команды узурпатора и команды Брестской области прошел накануне на «Олимпик-Арене» в Минске.

Во время игры игрок команды диктатора Ярослав Чуприс двигался спиной и сбил с ног 150-киллограмового Лукашенко. Тот упал на спину и не смог самостоятельно подняться.

71-летний Лукашенко играет в хоккей на любительском уровне. Это не первый случай, когда во время матча он получает травму: в апреле 2022 года игрок команды соперника попал ему клюшкой по лицу. Лукашенко оказали медицинскую помощь на скамейке запасных.

