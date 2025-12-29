Соболенко готова провести матч-реванш с Кирьосом 29.12.2025, 5:46

Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Первая ракетка рейтинга WTA проиграла 671-й ракетке ATP.

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко прокомментировала результат выставочного матча с австралийцем Ником Кирьосом. Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Кирьоса.

«Я чувствовала себя очень хорошо и считаю, что провела отличный поединок. Сопернику было непросто, он заметно зажимался. Мне даже приятно видеть, когда игрок начинает нервничать, если я принимаю его подачу. Уровень был высоким, я нанесла много классных ударов, часто выходила к сетке, делала хорошие укороченные. Подача тоже работала отлично, Ник. Мне действительно понравилось это шоу. И я не просто думаю — я уверена, что в следующий раз, когда сыграю с ним, уже буду четко знать его сильные и слабые стороны. Тогда матч получится ещё лучше», - сказала она после матча.

Также Соболенко заявила, что готова провести матч-реванш.

«Да, я люблю реванши. Мне нравится бросать себе вызов, так что с радостью сыграла бы еще раз», - заключила она.

