ГУР сообщило о взрыве в оккупированном Мелитополе 29.12.2025, 10:58

Четверо оккупантов получили ранения.

В оккупированном Мелитополе Запорожской области на территории промзоны, которую российские захватчики используют для базирования техники и хранения боеприпасов, 20 декабря прогремел взрыв.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

20 декабря российские военные загружали свой грузовик Урал. В момент максимальной концентрации российских оккупантов возле грузовика прогремел взрыв — по меньшей мере четверо получили ранения, также поврежден загруженный Урал.

«Тамошнюю промзону подразделения российских оккупационных войск используют как склады боеприпасов и место базирования своей военной техники», — написали в разведке.

