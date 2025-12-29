ГУР сообщило о взрыве в оккупированном Мелитополе
- 29.12.2025, 10:58
Четверо оккупантов получили ранения.
В оккупированном Мелитополе Запорожской области на территории промзоны, которую российские захватчики используют для базирования техники и хранения боеприпасов, 20 декабря прогремел взрыв.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
20 декабря российские военные загружали свой грузовик Урал. В момент максимальной концентрации российских оккупантов возле грузовика прогремел взрыв — по меньшей мере четверо получили ранения, также поврежден загруженный Урал.
«Тамошнюю промзону подразделения российских оккупационных войск используют как склады боеприпасов и место базирования своей военной техники», — написали в разведке.