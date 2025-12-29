закрыть
29 декабря 2025, понедельник
Зеленский попросил Трампа о гарантиях для Украины на 30-50 лет

  • 29.12.2025, 11:56
Зеленский попросил Трампа о гарантиях для Украины на 30-50 лет
Фото: Getty Images

Это было бы историческим решением США.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Белого дома Дональду Трампу предоставить Украине гарантии безопасности на 30–50 лет, сообщает «РБК-Украина».

«Я сказал ему, что у нас уже идет война, и она продолжается почти 15 лет. Поэтому нам очень хотелось бы, чтобы гарантии были дольше. И я сказал ему, что мы бы очень хотели рассмотреть возможность 30–40–50 лет. Это было бы историческим решением президента Трампа. Президент сказал, что подумает», — сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы СМИ.

Зеленский добавил, что обсудил с Трампом, что Украина получит сильные гарантии.

