Трамп заявил, что готов приехать в Украину 4 29.12.2025, 10:30

1,722

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

И выступить перед Верховной Радой.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности приехать в Украину и обратиться к парламенту, если это поможет заключить соглашение о мире.

«Я не уверен, что это действительно будет необходимо, но если это поможет спасти 25 тысяч жизней в месяц или сколько угодно, я точно буду готов это сделать», — заявил Трамп во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго.

Трамп также сказал, что встреча делегаций Украины и США была проведена «на великолепном уровне», а прогресс был «очень большой».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 20-пунктный мирный план, согласованный на 90 процентов, гарантии безопасности США-Украина, согласованы на 100 процентов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com