29 декабря 2025, понедельник, 11:08
Трамп заявил, что готов приехать в Украину

4
  • 29.12.2025, 10:30
  • 1,722
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

И выступить перед Верховной Радой.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности приехать в Украину и обратиться к парламенту, если это поможет заключить соглашение о мире.

«Я не уверен, что это действительно будет необходимо, но если это поможет спасти 25 тысяч жизней в месяц или сколько угодно, я точно буду готов это сделать», — заявил Трамп во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго.

Трамп также сказал, что встреча делегаций Украины и США была проведена «на великолепном уровне», а прогресс был «очень большой».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 20-пунктный мирный план, согласованный на 90 процентов, гарантии безопасности США-Украина, согласованы на 100 процентов.

