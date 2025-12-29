Трамп и Зеленский не смогли договориться по вопросу Донбасса

Трамп и Зеленский не смогли договориться по вопросу Донбасса4
Украина стоит на своем.
Вопрос контроля над территориями Донбасса, в частности возможности создания там свободной экономической зоны, остается нерешенным в рамках работы над завершением войны, однако стороны существенно продвинулись в его обсуждении.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые состоялись в воскресенье во Флориде, сообщает New Voice.
Отвечая на вопрос журналистов относительно будущего контроля над Донбассом и возможного введения там свободной экономической зоны, Трамп отметил, что стороны приблизились к пониманию, хотя окончательного решения пока нет.
По его словам, речь идет о сложном и чувствительном вопросе, однако прогресс в его проработке есть. Президент США выразил уверенность, что этот вопрос удастся решить.
Также Трамп заявил, что проблематика временно оккупированных Россией украинских территорий остается среди ключевых нерешенных тем. В то же время он предположил, что в течение ближайших нескольких месяцев этот вопрос может быть урегулирован.
Трамп заявил о готовности приехать в Украину и обратиться к парламенту, если это поможет заключить соглашение о мире.
«Я не уверен, что это действительно будет необходимо, но если это поможет спасти 25 тысяч жизней в месяц или сколько угодно, я точно буду готов это сделать», — заявил Трамп во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго.
По словам Зеленского, на вопрос территорий должен дать ответ народ Укрианы, а возможный референдум может касаться каждого из пунктов мирного плана. «Конечно, наше общество должно сделать выбор. <…> Потому что это их земля, это земля нашего народа на многие поколения», — сказал он.
Как заявил Зеленский, мирный план согласован «на 90%, а вопросы гарантий безопасности Украины — на 100%.
«Европа возьмет на себя большую часть» обеспечения безопасности Украины, заявил Трамп. «Но мы будем помогать Европе на 100%. Так же, как они помогают нам», — добавил он.