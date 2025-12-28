Встреча Трампа и Зеленского: первые заявления 4 28.12.2025, 22:32

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президенты США и Украины ведут переговоры в Мар-а-Лаго.

В резиденции Мар-а-Лаго во Флориде началась четвертая в этом году встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Стороны обсуждают обновленную версию «мирного плана» по урегулированию войны РФ с Украиной. Перед встречей Трампа и Зеленского американский президент созвонился с диктатором России Владимиром Путиным.

В начале встречи Трамп встретил Зеленского на крыльце своего имения, они вместе сфотографировались.

Трамп заявил, что верит, что и Путин и Зеленский хотят заключить сделку. «Я думаю, что они оба [настроены на мир]», — добавил он.

Американский президент также отметил, что между сторонами будет заключено соглашение о гарантиях. «У нас будет отличная встреча сегодня», — считает Трамп.

По итогам встречи Трамп пообещал позвонить Владимиру Путину. Он выразил мнение, что Россия якобы ценит посредничество Соединенных Штатов в украинском урегулировании.

Зеленскому задали вопрос, готов ли он пойти на территориальные уступки. Он не ответил на вопрос напрямую, а отметил, что вопрос территорий есть в подготовленном командами Украины и США мирном плане из 20 пунктов. «Да, мы будем обсуждать и эти моменты тоже», — ответил президент Украины.

По сделке нет дедлайнов, добавил Трамп. «Мой дедлайн — это положить конец этой войне», — подчеркнул глава Белого дома.

Для Украины будут предусмотрены экономические выгоды, также заявил американский президент. Он напомнил, что стране предстоит масштабное восстановление, и у нее при этом есть значительные ресурсы.

Переговоры сейчас — на финальном этапе, заявил Трамп. «Либо этот конфликт завершится, либо он будет продолжаться еще очень долгое время и еще миллионы людей будут убиты. Никто не хочет этого», — сказал Трамп.

После этого лидеры удалились для дальнейших переговоров за закрытыми дверями. При этом Трамп предложил журналистам перекусить в ожидании результатов переговоров. «Выведите их на улицу. Скажите шеф-повару. Дай им немного ланча, ладно? Спасибо вам, пресса», — сказал Трамп.

