Трамп позвонит Путину после встречи с Зеленским
- 28.12.2025, 22:18
Перед встречей с президентом Украины американский лидер также звонил диктатору РФ.
Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается позвонить российскому диктатору Владимиру Путину после того, как проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Я также наберу Путина после этой встречи, мы продолжим переговоры», - заявил он журналистам.
Также Трамп заявил, что считает, что оба президента якобы «хотят заключить сделку». Также он заверил, что соглашение о гарантиях безопасности для Украины «будет сильным».
«Никто даже не знает, что будет прописано в соглашении о безопасности. Но соглашение будет – и оно будет сильным... Это будет сильное соглашение, и европейские страны будут вовлечены , - заявил он.