«В такие вечера появляется ощущение дома»
- 29.12.2025, 16:23
Белорусы во Вроцлаве отметили Каляды.
Встреча, в которой приняли участие также украинцы и россияне, прошла 27 декабря. На мероприятии показали традиционные обряды, которые проводили на Каляды в Беларуси, звучала живая музыка, пишет телеграм-канал «Баста!».
«Для меня такие встречи — про живую жизнь и настоящее присутствие, - рассказала нам организаторка мероприятия. - Про моменты, когда люди собираются не ради формата или события, а просто чтобы быть вместе: звучать, смеяться, чувствовать связь. В такие вечера появляется ощущение дома — даже если ты далеко от него. Музыка, традиция, совместное звучание и простая человеческая теплота возвращают силу и опору. И именно люди делают эти встречи особенными – тем, что приходят такими, какие они есть, и приносят с собой».
Встречи белорусов во Вроцлаве проводятся регулярно на протяжении последних лет.