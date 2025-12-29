Путин пожаловался Трампу на «попытку» Украины атаковать свою резиденцию 9 29.12.2025, 20:07

Фото: Getty Images

Президент Украины опроверг обвинение.

Помощник диктатора России Владимира Путина Юрий Ушаков прокомментировал последний телефонный разговор своего начальника и президента США Дональда Трампа. По его словам, Путин во время него убеждал своего американского коллегу в якобы вероломности украинцев.

По словам Ушакова, Путин во время телефонного разговора обратил внимание Трампа на то, что «сразу после переговоров» во Флориде Украина якобы пыталась атаковать резиденцию президента РФ:

«Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущен, сказал, что даже не мог подумать о таких безумных действиях».

Ушаков также процитировал американского президента, который якобы сказал, что администрация США, «слава богу, не давала «томагавки» Киеву», и пообещал поменять «американские подходы в работе с Зеленским».

Путин, по словам Ушакова, отметил, что Россия теперь пересмотрит свою позицию и что некоторые договоренности между Трампом и Зеленским якобы оставляли Украине «поле для интерпретаций», чтобы уклониться от взятых на себя обязательств.

О якобы попытке ночной атаки 191 беспилотником на резиденцию Путина в Новгородской области первым сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. При этом его данные о количестве беспилотников явно противоречили сведениям, которые утром давало Министерство обороны России. Президент Украины сразу же опроверг утверждения Лаврова, заявив, что этим заявлением россияне «просто готовят почву для того, чтобы нанести удары по столице [Украины] и по государственным зданиям».

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг дезинформацию о якобы атаке 191 украинского беспилотника на резиденцию Путина в Новгородской области и обвинил Россию во лжи, пишет «Суспільне». Он связал появление этих обвинений со своими успешными переговорами с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго.

По мнению Зеленского, Москва пытается создать информационный фон для эскалации, поскольку прогресс в отношениях Украины и США является «провалом для россиян».

«Россияне не хотят закончить эту войну. Своим заявлением, что была атакована некая резиденция, они просто готовят почву для того, чтобы нанести удары по столице [Украины] и по государственным зданиям», — подчеркнул глава государства.

Зеленский напомнил о ракетном ударе по зданию Кабинета Министров Украины в сентябре и призвал украинцев быть максимально внимательными к сигналам тревоги в ближайшее время.

