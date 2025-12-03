Алексей Протас забросил 51-ю шайбу в карьере НХЛ 3.12.2025, 11:00

Шайба белоруса помогла «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Лос-Анджелес Кингз» в гостевой встрече.

«Вашингтон Кэпиталз» одержал пятую победу кряду, обыграв «Лос-Анджелес Кингз» в выездной серии игр регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2025/2026 года, обыграв соперника со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0), пишет sportnaviny.com.

Очередной вклад в победу своей команды внес белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас, отправивший в пустые ворота «королей» третью шайбу «кэпсов» на 59-й минуте.

24-летний белорусский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас «откатал» 19 минут и 51 секунду, отличившись 1 заброшенной шайбой, 5 бросками в створ ворот, завершив встречу с коэффициентом полезности «+1».

Для Протаса – это 8 шайба к 9 результативным передачам в 27 матчах текущего сезона Национальной хоккейной лиги сезона 2025/2026 года, при общем показателе полезности «+20» и 2 штрафных минутах.

Всего в карьере белоруса Алексея Протаса 272 поединка в сильнейшей североамериканской хоккейной лиге, в которых Протас старший забросил 51 шайбу и отдал 85 результативных передач, при общем показателе полезности «+53».

В следующем поединке «регулярки» НХЛ сезона 2025/2026 года, «Вашингтон Кэпиталз» сыграет в гостях против «Сан-Хосе Шаркс». Матч запланирован на 4 декабря и состоится на льду арены «SAP-центр» в Сан-Хосе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com