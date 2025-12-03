Лукашенко закручивает гайки перевозчикам из ЕС
- 3.12.2025, 11:16
Минск запрещает фурам Литвы, Латвии и Польши въезд без навигационных пломб.
Правительство Беларуси запретило фурам Литвы, Латвии и Польши ездить без навигационных пломб
Совет министров утвердил порядок применения навигационных пломб – электронных устройств, которые позволяют в режиме реального времени отслеживать движение транспорта и фиксировать вскрытие грузовых отсеков. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале 3 декабря.
Пломбы разрешили использовать вместо таможенного сопровождения, при установлении маршрута следования, а также как средство идентификации на грузовом транспорте. Однако в ряде случаев их применение становится обязательным.
В частности, навигационные пломбы должны использоваться при въезде в Беларусь из Латвии, Литвы и Польши на грузовиках, а также на порожних авто международной перевозки, зарегистрированных в ЕС. Кроме того, и нужно использовать при перевозке опасных грузов.
Для ряда категорий действует исключение: транзит из Калининградской области, крупногабаритные и тяжеловесные машины со спецразрешением, перевозка живых животных, почты, иностранной безвозмездной помощи, товаров для личного пользования, а также ввоз через белорусско-российский участок границы.
Беларусь начала применять навигационные пломбы в международных перевозках в 2018 году после указания президента об отслеживании транзита. Система стала одним из элементов контроля за перемещением товаров под таможенными процедурами и используется для исключения несанкционированного вскрытия грузов. В последние годы практику расширяют – в том числе на перевозку спиртосодержащей продукции и опасных грузов.