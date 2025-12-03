У Украины появился еще один важный союзник 1 3.12.2025, 16:59

1,462

Любое соглашение, усиливающее Россию, угрожает безопасности Турции.

На фоне активизации переговоров США, России и Украины Турция заявила о рисках для своей безопасности, если возможное мирное соглашение будет выгодно Кремлю. Министр иностранных дел Хакан Фидан подчеркнул, что соглашение должно обеспечить долгосрочный мир, обязав стороны «не нападать друг на друга при любых обстоятельствах», пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Однако любые уступки России, закрепляющие ее территориальные завоевания, могут изменить баланс сил в регионе Черного моря и ограничить стратегическое влияние Турции. Особую тревогу вызывает ситуация вокруг Крыма — полуостров с историческими связями крымских татар и Анкары, легализация аннексии которого станет стратегическим поражением для Турции.

Анкара также обеспокоена атакой Москвы на морскую торговлю. В 2025 году украинские дроны поразили два танкера «теневого флота» России в Черном море, используемых для обхода санкций. Турецкие компании составляют более 40% судов, заходящих в порты Большого Одесского региона, и подвергаются угрозе.

Турция призывает к созданию морской коалиции для защиты судоходства, критической инфраструктуры и наблюдения за российскими дронами. Также необходимо укреплять сотрудничество с Румынией по противовоздушной обороне и поддерживать ограничения на проход российских военных кораблей через проливы по Монреальской конвенции.

Анкара выступает против любых ограничений на вооруженные силы Украины, ее международное сотрудничество в оборонной сфере и попыток навязать стране «нейтралитет». Сильная и вооруженная Украина является буфером против российской агрессии и укрепляет безопасность НАТО на юго-восточном фланге.

Турция подчеркивает, что региональные державы должны иметь право самостоятельно определять свою стратегическую ориентацию. Защита интересов Украины, Турции и НАТО в Черном море — ключ к предотвращению дальнейшей экспансии России и достижению устойчивого мира.

