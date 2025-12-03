Российский танк Т-14 «Армата» известен только одним 3.12.2025, 17:29

Это стратегический провал.

Т-14 «Армата», представленный в 2015 году как «танк будущего», так и не стал боевой силой российской армии. Концепция обещала невиданные инновации: безэкипажную башню, капсулу для экипажа и систему активной защиты, которая должна была нейтрализовать снаряды и ракеты. Однако на практике танк так и не в массовое производство и не участвовал в боевых действиях в Украине, 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

На 2023 год, по оценкам украинской разведки, было собрано лишь около 20 единиц Т-14. Причины — колоссальная стоимость (несколько миллионов долларов за машину), ручная сборка, санкции и перебои с поставкой высокотехнологичных комплектующих. Даже имеющиеся танки «слишком ценны», чтобы их использовать на фронте, утверждают российские официальные источники.

Фактически «Армата» превратилась в символ амбиций Кремля, а не реальное боевое средство. В условиях войны и массового использования недорогих дронов и артиллерии танки нового поколения оказались неактуальны. Россия вынуждена модернизировать старые модели Т-72 и Т-90, которые проще и дешевле заменить при потерях.

Эксперты отмечают, что проект Т-14 демонстрирует стратегическую ошибку: попытка создать «супертанк» опередила реальные потребности войны и скорость технологических изменений. Сегодня мир постепенно отходит от массовой танковой войны, делая «Армату» примером амбициозного, но несвоевременного вооружения.

