За Беларусь на Олимпиаде выступал Константин Калиновский 30.12.2025, 14:01

В 1998 году.

На Олимпийских играх 1998 года в Нагано от Беларуси было два представителя в лыжном двоеборье (прыжки на лыжах с трамплина + бег на лыжах). Сергей Захаренко и 22‑летний Константин Калиновский, обратила внимание «Трибуна».

На Играх 22‑летний Калиновский финишировал 42-м, непосредственно перед Захаренко.

Впоследствии Калиновский работал водителем снегоуплотнительной машины, которая готовила трассу для лыжников даже на уровне Кубка Беларуси. Также известно, что в конце прошлого века спортсмен женился на лыжнице Наталье Свиридовой, которая сменила фамилию и через год родила дочь.

