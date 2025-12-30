За Беларусь на Олимпиаде выступал Константин Калиновский
- 30.12.2025, 14:01
В 1998 году.
На Олимпийских играх 1998 года в Нагано от Беларуси было два представителя в лыжном двоеборье (прыжки на лыжах с трамплина + бег на лыжах). Сергей Захаренко и 22‑летний Константин Калиновский, обратила внимание «Трибуна».
На Играх 22‑летний Калиновский финишировал 42-м, непосредственно перед Захаренко.
Впоследствии Калиновский работал водителем снегоуплотнительной машины, которая готовила трассу для лыжников даже на уровне Кубка Беларуси. Также известно, что в конце прошлого века спортсмен женился на лыжнице Наталье Свиридовой, которая сменила фамилию и через год родила дочь.