В Турции нашли утраченный храм Зевса 4.12.2025, 10:26

Его поиски длились 43 года.

После более сорока лет поисков археологи наконец обнаружили давно утраченный храм Зевса в Лимире — одном из самых известных древних городов Восточной Ликии.

Храм, о существовании которого исследователи знали из надписей еще с 1982 года, оставался археологической загадкой почти полвека. Новое открытие стало одним из важнейших прорывов в современной ликийской археологии, позволив по-новому взглянуть на сакральную топографию города, пишет Arkeo News.

Лимира расположена в 9 километрах к северо-востоку от Финике, у подножия горы Точак в Турции, среди многочисленных источников, питавших город на протяжении веков. В разные эпохи он был политическим центром Ликии, а позже — епископской столицей Византии. Город известен скальными гробницами, монументальными укреплениями и важными сооружениями, включая Перикл Героон, Птолемеон и римские бани. Однако ключевого элемента — главного храма Зевса — в этом ансамбле долго не хватало.

Раскопки, проведенные в этом сезоне совместной группой Австрийского археологического института и Хититского университета под руководством доцента Кудрета Сезгина, сосредоточились на западной части поселения. Именно там археологи обнаружили восточный фасад храма — монументальный вход шириной примерно 15 метров. Найденные стены анта подтвердили, что сооружение было значительной святыней, расположенной вдоль главной городской оси.

Не менее впечатляющим стало открытие византийской оборонительной стены, возведенной непосредственно поверх классического храма. Святилище (целла) оказалось частично под частной апельсиновой плантацией, и исследователи ожидают, что его внутренние структуры сохранились особенно хорошо.

Керамические находки вокруг храма свидетельствуют, что человеческая деятельность в этом месте началась по меньшей мере 5000 лет назад, что существенно меняет понимание ранней истории Лимиры. Новые данные заставляют пересмотреть и структурную концепцию города: так называемый «пропилей» — сооружение ворот — вероятно был церемониальным входом в святилище Зевса, а не воротами римской улицы, как считали ранее. Некоторые стены, воспринятые как эллинистические укрепления, фактически оказались оградой храмового комплекса.

Зевс был верховным покровителем Лимиры, о чем свидетельствуют многочисленные надписи и монеты классической и римской эпохи. Открытие храма вернуло утраченную часть духовной идентичности города и стало важным событием для проекта «Наследие будущего», направленного на сохранение археологических ландшафтов Турции.

После 43 лет неизвестности главная святыня Лимиры вновь предстала перед исследователями — скрытая под землей, камнями и корнями цитрусовых деревьев, но не стертая из памяти.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com