Авиакомпании начинают отменять рейсы в Вильнюс 4.12.2025, 12:18

Из-за постоянных инцидентов с метеозондами.

Финская авиакомпания Finnair из-за контрабандных воздушных шаров и операционных трудностей отменяет один вечерний рейс из Хельсинки в Вильнюс.

Эту информацию LRT подтвердили Литовские аэропорты (LTOU).

«Авиакомпания Finnair вчера проинформировала службы аэропорта, что из-за операционных вызовов и временных ограничений воздушного пространства, которые в отдельные периоды вводятся в результате гибридной атаки Беларуси, – отменяет вечерний, один из четырех рейсов, которые выполняют на данный момент ежедневно, между Вильнюсом и Хельсинки», – говорит представитель LTOU Тадас Василяускас.

Уточняется, что решение касается только одного рейса, который обычно выполнялся именно вечером, и, как сообщает авиакомпания, будет действовать до конца февраля 2026 года.

Из-за воздушных шаров с контрабандой время вылета уже меняла авиакомпания airBaltic.

Были также сдвинуты на более раннее время рейсы по направлению Краков – Вильнюс. До сих пор самолет из Кракова прибывал после полуночи, а после изменений будет приземляться в Вильнюсе в 17:40.

Также на более раннее время перенесен и субботний рейс Мюнхен – Вильнюс. Обычно самолет прилетал в Вильнюс в 22:15, а после изменений будет прибывать в 18:55.

Из-за гибридной атаки режима Беларуси против Литвы, гражданской авиации и общества, в течение октября-ноября воздушное пространство над вильнюсским аэропортом из-за зафиксированных навигационных отметок, характерных для воздушных шаров, ограничивалось 14 раз. Один раз воздушное пространство было ограничено и над каунасским аэропортом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com