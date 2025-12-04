Археологи нашли таинственную могилу с загадочными ритуальными предметами 4.12.2025, 17:20

Ее возраст — более 3,5 тысяч лет.

Археологи объявили об уникальном открытии в пустыне Баюда в Судане - изолированное захоронение периода Старого Куша II (около 2050-1750 гг. до н.э.), которое может пролить свет на малоизвестные погребальные традиции культуры Керма. Результаты исследования обнародовала команда под руководством доктора Моники Бадуры в журнале Azania: Archaeological Research in Africa.

Могилу нашли в отдаленной части Баюды, расположенной между изгибом Нила. Там археологи обнаружили останки мужчины 30-40 лет, ростом примерно 164 см, который имел признаки тяжелого физического труда и возможного дефицита питания или заболевания.

Рядом с ним были найдены два глиняных сосуда, 82 голубые фаянсовые бусины, фрагменты керамики, следы костра и обугленные кости животных в кувшине, что может свидетельствовать о ритуале погребального пира.

Один из сосудов был поставлен вверх дном - традиционный символ «опорожнения жизни» в культуре Керма. Второй - кувшин со следами огня, насекомыми, копролитами и животными костями - вообще не имеет аналогов.

«Мы не знаем ни одного другого подобного примера в культуре Керма, - пояснил доктор Генрик Панер, - Это делает находку уникальной и загадочной».

Археологи предполагают, что это может быть материальное подтверждение ритуала с использованием огня или похоронного пира.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com