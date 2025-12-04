Археологи нашли таинственную могилу с загадочными ритуальными предметами
Ее возраст — более 3,5 тысяч лет.
Археологи объявили об уникальном открытии в пустыне Баюда в Судане - изолированное захоронение периода Старого Куша II (около 2050-1750 гг. до н.э.), которое может пролить свет на малоизвестные погребальные традиции культуры Керма. Результаты исследования обнародовала команда под руководством доктора Моники Бадуры в журнале Azania: Archaeological Research in Africa.
Могилу нашли в отдаленной части Баюды, расположенной между изгибом Нила. Там археологи обнаружили останки мужчины 30-40 лет, ростом примерно 164 см, который имел признаки тяжелого физического труда и возможного дефицита питания или заболевания.
Рядом с ним были найдены два глиняных сосуда, 82 голубые фаянсовые бусины, фрагменты керамики, следы костра и обугленные кости животных в кувшине, что может свидетельствовать о ритуале погребального пира.
Один из сосудов был поставлен вверх дном - традиционный символ «опорожнения жизни» в культуре Керма. Второй - кувшин со следами огня, насекомыми, копролитами и животными костями - вообще не имеет аналогов.
«Мы не знаем ни одного другого подобного примера в культуре Керма, - пояснил доктор Генрик Панер, - Это делает находку уникальной и загадочной».
Археологи предполагают, что это может быть материальное подтверждение ритуала с использованием огня или похоронного пира.