The Telegraph: У Европы еще есть карта, которая может изменить ход войны в Украине 5.12.2025, 9:56

1,934

Пришло время ее задействовать.

Российский диктатор Владимир Путин может стать первым агрессором в истории, который будет вынужден финансировать сопротивление войне, которую сам же и развязал. Европа должна проявить решимость и восстановить свою значимость, конфисковав замороженные активы России.

Об этом пишет The Telegraph, указывая, что «пришло время» того, чтобы конфисковать государственные активы РФ.

Ничто так не продемонстрировало слабость европейцев, как прямые переговоры между Вашингтоном и Москвой о судьбе Украины. Разрушив свои армии и потратив средства на системы социального обеспечения, Европа дорого расплачивается за свое легкомыслие, отмечают авторы статьи.

«Однако если европейские лидеры хотят восстановить свою значимость, им еще предстоит разыграть одну гигантскую карту», — пишет The Telegraph.

В настоящее время около 230 млрд российских государственных активов заморожены в финансовых учреждениях континента, в первую очередь в Брюсселе. Эта сумма составляет 140% всего ВВП Украины и более чем в четыре раза превышает ее оборонный бюджет. Если бы Европа могла конфисковать эти средства и перевести их Украине это было бы тем, что называют «стратегическим эффектом», отмечают авторы публикации. То есть, если бы российские активы можно было бы мобилизовать в таких масштабах и с их помощью перевооружить и оснастить Украину, они могли бы изменить ход войны.

Более того, Путин вошел бы в историю как первый агрессор, которого заставили финансировать сопротивление собственной агрессии, констатирует The Telegraph. Российский народ понимал бы, что на его собственные ресурсы покупают пули и ракеты, убивающие их солдат.

