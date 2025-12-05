«Даже пакистанцы отказались работать за такие деньги» 5.12.2025, 11:34

иллюстративное фото

Как Лукашенко загоняет людей в бедность.

Беларусь снова оказалась в аутсайдерах региона по уровню минимальной зарплаты — 726 рублей.

Почему при почти европейских ценах минимальная зарплата в Беларуси остается такой низкой — около €200?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным блогером Дмитрием Козловым («Серым котом»):

— Минимальная зарплата все время была такой невысокой, 726 рублей — это еще получить надо. Я уверен, что далеко не все такие зарплаты получают в Беларуси, и у меня есть примеры этого.

Почему она такая низкая? Из-за неэффективности экономики, потому что, во-первых, денег нет. Лукашисты думают, как хоть такую зарплату выплатить. Если взять различные депрессивные регионы — Витебскую, Могилевскую область, окраины Гомельской области, убыточные колхозы и предприятия, которые банкротятся, — то там просто нет денег. Там огромные долги, нечем платить.

Диктатор Лукашенко то раз, то другой обмолвится: «Вот, там нет зарплаты. Как я буду платить?» Неэффективная экономика, диктаторский режим, отсутствие свободных профсоюзов, которые могли бы бороться за нормальную заработную плату, защищать права работников.

— Кто в Беларуси реально получает «минималку» — €200 в месяц? Возможно ли прожить на эти деньги?

— Выжить можно. Но вопрос — насколько это нормально или нет. Кто получает такие зарплаты? Понимаете, есть такая практика, когда людей берут не на полную и даже не на половину ставки, а на четверть ставки. Если попытаться сложить полную ставку, то зарплата может получаться даже на те же 700 рублей, но по факту человек такого не получает и не может получить. Там будет рублей 200. Например, сиделка в пансионате для инвалидов — мне человек рассказывал год назад, когда я был в колонии: вот она получает 200 рублей. Именно сейчас получает 200 рублей, не 700, а всего 200 рублей. Люди живут: естественно, подсобное хозяйство, потому что это деревня. Поэтому люди как-то выживают за счет этого.

Мы видим, что из-за этого огромный отток населения: люди идут в города, чтобы хоть там что-то найти, какую-то работу. Не хватает работников на такую зарплату. Лукашенко пытался их закабалить с помощью фактически крепостного права, давать им такие «волчьи билеты», чтобы их никуда не могли принять на работу. Но люди все равно бегут от режима Лукашенко и его кабалы. Диктатор попытался пакистанцев завезти, но и пакистанцы отказались ехать и работать за такие деньги, поэтому я не знаю, что он будет делать.

— Что могут сделать белорусы, вынужденные жить на такие суммы? Есть ли у них реальные пути выхода из бедности при нынешней системе?

— Вопрос достаточно нетривиальный, как говорится. Если кто-то может что-то сделать: переквалифицироваться на более высокооплачиваемую работу, получить какую-то помощь от родственников, чтобы они как-то помогли.

В других случаях достаточно сложно что-то придумать. Потому что если человек живет где-то в регионах, если у него нет никаких связей, если у него нет профессии, он не может ее получить, нет способности, например, работать на специальности, позволяющей получать нормальные деньги, — то люди оказываются просто в ловушке. Для того, чтобы даже переквалифицироваться, им нужно время, хесли не деньги: кто-то должен их содержать, пока они учатся, а возможностей нет. То есть они попадают в порочный круг: есть низкооплачиваемая работа, а чтобы получить лучшую, нужна подушка безопасности — а ее нет.

А что им делать? Сложно сказать. В первую очередь — нужно избавиться от диктатуры. Это будет самый простой способ раскрепостить бизнес, ввести программы социальной помощи и прочее. Потому что в нынешней ситуации сложно ответить, что можно делать белорусам. Ситуация со стороны режима выглядит как издевательство — он повторяет фразу, которую говорил российский президент Дмитрий Медведев: «Денег нет, но вы там держитесь». Белорусам с этим нельзя мириться.

