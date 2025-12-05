закрыть
5 декабря 2025, пятница, 14:14
В Литве для борьбы с контрабандными метеозондами предложили план «Привет Лукашенко»

1
  • 5.12.2025, 13:53
  • 1,428
В Литве для борьбы с контрабандными метеозондами предложили план «Привет Лукашенко»
Лауринас Кащюнас
Фото: V. Raupelio / LRT

Вильнюс должен быть готов нанести ответный удар и повысить цену.

Литовский депутат Лауринас Кащюнас считает, что в отношении официального Минска в связи с гибридными атаками Литва должна использовать как «кнут», так и «пряник». И если ситуация не изменится, предлагает план «Привет Лукашенко». Об этом пишет LRT.

Депутаты Сейма Литвы 5 декабря встретились с премьер-министром Ингой Ругинене, где представили главе правительства предложения по предотвращению продолжающегося уже несколько месяцев кризиса из‑за контрабанды, доставляемой метеозондами из Беларуси.

По словам председателя «Союза Отечества — Литовских христианских демократов» Лауринаса Кащюнаса Литве прежде всего следует рассматривать возможности разрешения кризиса с Беларусью с привлечением помощи США.

«Прежде всего, говоря о политическом дипломатическом аспекте, мы должны использовать как «кнут», так и «пряник». «Кнут» — это, без сомнения, санкции Европейского союза, их укрепление и углубление. Это непростая задача, так как многие страны ЕС сейчас ориентируются на действия американцев», — отметил он, подчеркивая изменяющийся подход США к Минску.

Помимо дипломатических усилий, Кащюнас подчеркнул, что Литве следует определить четкий срок, в течение которого можно ожидать изменений в ситуации с Беларусью. А если ситуация не изменится, Вильнюс должен быть готов к отдельному плану ответных мер. Политик образно называет его «Привет Лукашенко».

«Если американский путь не дает результатов, государство должно быть готово к отдельному плану. Я называю его «Привет Лукашенко», где мы готовы принять определенные решения, которые могли бы дать ответный удар и повысить цену», — отметил депутат.

Однако подробностей плана он журналистам не раскрыл.

