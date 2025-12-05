Что покупали белорусы в «черную пятницу» 5.12.2025, 18:24

Данные от крупных маркетплейсов.

«Черная пятница» в ретейле уже давно вышла за рамки одного дня. В этом году на маркетплейсах она в очередной раз растянулась на две последние недели ноября. Office Life посмотрел, что белорусы активнее всего покупали во время большой распродажи.

По данным аналитической службы Wildberries, с 14 по 30 ноября топ-5 популярных категорий товаров у белорусов выглядит так: красота, одежда, продукты, аксессуары для электроники и товары для праздника.

Активно также покупали белье, посуду и инвентарь, а еще текстиль для дома, товары для рукоделия и канцелярию.

Самую существенную динамику по сравнению с прошлогодней «черной пятницей» зафиксировали по декоративным украшениям и аксессуарам (плюс 656%), а также по электротранспорту (плюс 124%). Хороший «плюс» показали и товары для здоровья (98%), крупная бытовая техника (73%), продукция для садоводства (47%), садовая техника и мебель (35 и 25% соответственно).

Если говорить о конкретных покупках, аналитики платформы зафиксировали, что за две последние недели ноября в стране почти в 370 раз увеличились заказы аксессуаров для парикмахеров, почти в 145 раз выросли покупки косметических пэдов и в 110 раз — кремов для животных.

Сильную динамику по продажам успели также показать: шкафы распашные (плюс 6214%), кресла оператора (плюс 5200%), полки сетчатые (плюс 5133%), средства против окрашивания (плюс 5067%), шкафы для спальни (плюс 4867%) и кирпичи (плюс 6300% год к году).

Как рассказали представители Ozon, по сравнению с обычными днями октября в период с 14 по 28 ноября потребительская активность выросла более чем на треть. А ее пик пришелся на пятницу, 28 ноября, причем максимальный всплеск активности был с 21:00 до 22:00: за этот час оформлено почти 200 тыс. заказов.

Во время распродажи в Беларуси наиболее высокие темпы роста показали товары, связанные с модой. А абсолютными лидерами стали женская одежда и обувь, чьи продажи в денежном выражении выросли в семь и шесть раз год к году соответственно.

Сопоставимую динамику показала и верхняя одежда с ростом в шесть раз. Кроме того, значительный спрос зафиксировали и на товары для дома и ремонта: продажи инструментов, мелкой бытовой техники и товаров для строительства увеличились примерно в три раза.

Если рассматривать продажи в штучном выражении, то здесь также лидировала женская одежда с ростом почти в семь раз год к году. Вместе с ней в топ-5 наиболее популярных позиций вошли товары для ремонта и строительства (рост — в 2,5 раза), инструменты (почти в 2 раза), товары для кухни (почти в 3 раза), а также косметика для ухода за кожей (в 3 раза).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com