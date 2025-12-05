В Вилейке потеряли памятник природы республиканского значения 1 5.12.2025, 18:55

Фото: Спадчына/Telegram

Как это могло произойти?

Министерство природных ресурсов постановлением № 62 от 27 ноября 2025 года прекратило эксплуатацию памятника природы «Любецкий валун» с короткой и загадочной формулировкой «в связи с утратой ценного природного объекта», пишет телеграм-канал «Спадчына».

Это серый порфироподобный гранит размером 2х1,7 метра и высотой 1,35 метра. Он имел полированную поверхность и характерные углубления, которые могли свидетельствовать о его культовом использовании в древности.

Валун был найден в 1997 году исследователями Валерием Винокуровым и Александром Зайцевым недалеко от деревни Любки. Позже камень был перевезен в Вилейку и установлен на улице Волынца, рядом с мебельной фабрикой. В 2000 году он стал памятником природы, а в 2007 году получил республиканский статус.

Фото: Спадчына/Telegram

Фото: Спадчына/Telegram

Фото: Спадчына/Telegram

Главный вопрос: как огромный камень весом в несколько тонн, лежащий в городе с большим знаком историко-культурной ценности на лицевой стороне, мог незаметно «пропасть»?

Загадочная формулировка «в связи с утратой ценного природного объекта» может означать как кражу (валуны часто становятся жертвами дачников, вывозящих их для украшения своих участков — такие случаи уже были), так и физическое уничтожение — камень могли просто разбить или закопать во время очередного «благоустройства» территории перед заводом.

