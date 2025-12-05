закрыть
5 декабря 2025, пятница, 21:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трехлетний шахматист стал самым юным спортсменом в истории в рейтинге FIDE

  • 5.12.2025, 21:01
Трехлетний шахматист стал самым юным спортсменом в истории в рейтинге FIDE

Индиец был включен в рейтинг в возрасте 3 лет и 7 месяцев.

Трехлетний индиец Сарвагья Сингх Кушваха стал самым юным шахматистом в истории в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), сообщает ETV Bharat.

Он был включен в рейтинг в возрасте 3 лет 7 месяцев и 20 дней, побив рекорд своего соотечественника Аниши Саркару (3 года 8 месяцев 19 дней).

«Мы празднуем достижение Сарвагьи. Для нас большая гордость и честь. Мы думаем, что у него блестящее будущее в шахматах. Хотим, чтобы он стал гроссмейстером», — сказал отец мальчика.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович
Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников