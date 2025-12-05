Трехлетний шахматист стал самым юным спортсменом в истории в рейтинге FIDE 5.12.2025, 21:01

Индиец был включен в рейтинг в возрасте 3 лет и 7 месяцев.

Трехлетний индиец Сарвагья Сингх Кушваха стал самым юным шахматистом в истории в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), сообщает ETV Bharat.

Он был включен в рейтинг в возрасте 3 лет 7 месяцев и 20 дней, побив рекорд своего соотечественника Аниши Саркару (3 года 8 месяцев 19 дней).

«Мы празднуем достижение Сарвагьи. Для нас большая гордость и честь. Мы думаем, что у него блестящее будущее в шахматах. Хотим, чтобы он стал гроссмейстером», — сказал отец мальчика.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com