Трехлетний шахматист стал самым юным спортсменом в истории в рейтинге FIDE
- 5.12.2025, 21:01
Индиец был включен в рейтинг в возрасте 3 лет и 7 месяцев.
Трехлетний индиец Сарвагья Сингх Кушваха стал самым юным шахматистом в истории в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), сообщает ETV Bharat.
Он был включен в рейтинг в возрасте 3 лет 7 месяцев и 20 дней, побив рекорд своего соотечественника Аниши Саркару (3 года 8 месяцев 19 дней).
«Мы празднуем достижение Сарвагьи. Для нас большая гордость и честь. Мы думаем, что у него блестящее будущее в шахматах. Хотим, чтобы он стал гроссмейстером», — сказал отец мальчика.