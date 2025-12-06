Разрушена внешняя защита Чернобыльской АЭС 3 6.12.2025, 12:30

2,062

Саркофаг утратил свои основные функции обеспечения безопасности.

Защитная функция нового безопасного конфайнмента (НБК) Чернобыльской атомной электростанции оказалась нарушена после произошедшего в феврале удара беспилотника по защитной оболочке станции. Об этом говорится в пресс-релизе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которое на минувшей неделе направила на ЧАЭС группу специалистов для оценки безопасности защитного сооружения, пишет The Moscow Times.

«Миссия подтвердила, что НБК утратил свои основные функции обеспечения безопасности, включая возможность локализации [радиации], но также обнаружила, что его несущие конструкции или системы мониторинга не получили необратимых повреждений», — говорится в сообщении организации.

14 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что российские войска ударили по НБК боевым беспилотником с фугасной боевой частью. В результате удара НБК получил «существенные повреждения», начался пожар, который был оперативно потушен. Также украинский президент опубликовал видеозапись, на которой видно, как дрон врезается в защитное сооружение, призванное защищать окружающую среду от распространения радиации. В МАГАТЭ тогда сообщали об отсутствии признаков нарушения внутренней оболочки ЧАЭС.

«На крыше [НБК] был проведен ограниченный временный ремонт, но своевременная и комплексная реставрация по-прежнему имеет решающее значение для предотвращения дальнейшего разрушения и обеспечения долгосрочной ядерной безопасности», — заявил 5 декабря гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Агентство рекомендовало провести дальнейшие восстановительные и защитные работы конструкции НБК, в том числе принять меры по контролю влажности и коррозии, а также по модернизации комплексной автоматической системы мониторинга «Укрытия» (старого защитного сооружения). В будущем году при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на ЧАЭС будут проведены дополнительные временные ремонтные работы для восстановления функций локализации НБК, добавили в МАГАТЭ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com