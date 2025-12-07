«Сбить спесь с могучей московской армии» 7.12.2025, 11:59

Януш Радзивилл

Чем известен великий гетман ВКЛ Януш Радзивилл.

Януш Радзивилл (1612-1655), воевода виленский, гетман великий литовский, занимает свое особое место среди славного Радзивилловского рода, пишет сайт jivebelarus.net.

Родителям Януша был знаменитый полководец Христофор Радзивилл (1585-1640), воевода виленский, великий гетман литовский, и Анна из известного белорусского рода Кишек. В семье родилось шестеро детей, но выжили только двое - Януш и его младшая сестра Екатерина.

Все предки, начиная от Николая Рыжего, были кальвинистами, и Януш воспитывался в вере своих отцов. Раннее детство прошло в родовых имениях Биржи, Дубинки, Кейданы, где мальчик получил начальное образование. Когда сыну исполнилось тринадцать лет, отец отправил его учиться в Слуцк в местную гимназию, где юноша проучился три года. В шестнадцать его послали учиться за границу. Сначала Януш уехал в Варшаву, потом в Берлин, а в Липске поступил учиться в университет. Образование закончил в Голландии. Януш был высокообразованным человеком, знал несколько языков и свободно говорил на них.

В молодости он много путешествовал, посетил Лондон, Брюссель, Париж, исполнил в Голландии несколько заданий польского короля и за это получил чин подкоморого Великого княжества Литовского. Зная потребности своего государства, молодой патриот за свой счет нанял около тысячи пехоты и двести драгун, несколько пушкарей и военных инженеров и с этим войском возвратился на родину. В октябре 1633 года она находилась среди тех, кто защищал Смоленск, где ВКЛ одержало победу. После войны Януш вернулся в Вильно, откуда его быстро позвали в Краков исполнять обязанности подкоморого при дворе короля Владислава IV.

Как и большинство Радзивиллов, которые были патриотами княжества и скептически относились к Люблинской унии 1569 года, Януш не мог смириться с политикой Короны, которая все больше ограничивала самостоятельность и независимость литвинов. Слова о равенстве и вольности княжества все чаще оставались только словами, а на деле нарушались.

Польский король, будучи хитрым политиком, не мог открыто порвать отношения с Радзивиллами, некоронованным королями Литвы. Он должен был с ними считаться, но в душе вражда оставалась. А пока король не порывал связей с Радзивиллами, Януша считал даже своим другом, часто брал с собой в различные поездки, на охоту.

Сам последовательный кальвинист, Януш влюбился в католичку Екатерину Потоцкую и вопреки отца женился на ней. Свадьба состоялась в 1638 году. Сразу же начались недоразумения и даже ссоры между отцом и сыном. Еще до помолвки Христофор доказывал, что «мой сын никогда не возьмет католичку. Я отказал королевичу Яну Казимиру, когда тот сватался к моей дочери, не взглянул на слезы жены и Екатерины (дочери). Не пойдет сын вопреки отца, потому что он - моя родная кровь, мой единомышленник. Скажу больше. Вся моя надежда на него. Уверен, что он отдаст жизнь за свободу родного края - Великого княжества Литовского».

Жена делала все, чтобы Януш Радзивилл принял ее веру. В этом же направлении действовал и король, и другие «друзья». Но Януш не изменил вере своих отцов. Жена добилась только того, что были уволены бывшие отцовские слуги - кальвинисты, Екатерина Потоцкая набирала на их место только католиков.

В 1640 году отец Януша умер, оставив сыну богатое наследство, а в 1642 году умерла и Екатерина Потоцкая. Януш решил жениться второй раз, но взять уже не католичку. Сваты поехали к правителю Молдавии Василию Лупулу, чтобы тот отдал за Януша его дочь Марию. Выбор одобрил и польский король, хотя ему не очень нравилось, что невеста была православной. Но в это время Речь Посполитая готовилась к войне с Портой (Турцией) и нужно было иметь союзника на юге. Им мог быть молдавский господарь. Лупул был не прочь породниться с Радзивиллами и с радостью отдал старшую дочь в Литву.

Женитьба на Марии Лупул сблизила Януша с православием, которое было распространено в княжестве. В 1646 году Радзивилл получил булаву гетмана польного литовского. После этого он выехал с потайной миссией к своему тестю Василию Лупулу в Яссы, а потом – и к семиградскому князю Юрию Ракоци, чтобы заручиться их поддержкой в войне с Турцией. Искал Януш поддержки и у католиков княжества. 3 этой целью построил несколько храмов в своих имениях, но это не нравилось кальвинистом и православным.

Наступали смутные времена для Речи Посполитой. По Люблинской унии киевские, волынские, подольские земли, которые ранее входили в Великое княжество Литовское, отошли к Короне. Скоро здесь начались споры и противостояния между католической и православной знатью, а также между казачьей верхушкой и польской аристократией. Ситуация очень обострилась, когда Чигиринского сотника Богдана Хмельницкого обидел сосед - Чаплинский. Возмущенный преступлением Чаплинского, Хмельницкий объединил казаков и объявил себя гетманом, начав настоящую войну с Короной.

Коронное войско несло поражения одно за другим. Даже гетманы коронные Потоцкий и Калиновский попали в плен. Януш Радзивилл рассчитывал получить булаву гетмана коронного, но это желание Януша не сбылось. Умер Владислав IV, и влияние Радзивилла в Короне уменьшилось.

Неустойчивому положению в стране способствовали и выборы нового короля. В это смутное время неоднократно вспыхивали восстания крестьян и горожан, даже и в Великом княжестве Литовском. Вся южная часть была уже охвачена ими. В 1649 году Януш Радзивилл отбил у Богдана Хмельницкого Пинск, Туров, Мозырь, Бобруйск. После этого начались переговоры с казацким гетманом, но они ни к чему хорошему не привели.

Новый польский король Ян Казимир приказал Янушу, чтобы тот половину своей армии отдал Короне под ее власть. Но литовский сейм, собравшийся в мае 1649 года, не согласился с таким требованием. Большинство депутатов высказалось против разделения литовской армии, во главе которой Януш Радзивилл показал себя талантливым полководцем, блестяще провел сражение под Лоевом в 1649 году и выиграл много других. В августе 1649-го он победоносно вошел в Киев. Воевода киевский, Ян Лещинский тогда писал: «В ведении войны и заключении мира никто не может быть талантливей Януша Радзивилла».

Благодаря победе Януша Радзивилла под Зборовым было заключено перемирие между казаками и польским королем. 16 декабря 1649 г. он приехал в Варшаву на сейм и перед королем и сенатом торжественно бросил на землю добытые в битве под Лоевом флаги разгромленных казацких отрядов, за что от Сената получил Невель и Себеж, а польский король, чтобы снискать дружбу Радзивилла, дал ему должность старосты Борисова. Но, к сожалению, самый популярный в стране князь не был в милости у короля, потому что все время стоял за самостоятельность и независимость княжества. Вот почему тот не хотел отдавать ему булаву великого гетмана. Рассматривая этот вопрос, сейм вообще прекратил заседание, так как не мог принять соответствующего решения. Януш возмущался, злился, писал, что сейм сорвали «на зло Великому княжеству Литовскому». Предложил королю начать переговоры, чтобы создать коалицию против казаков. В нее могли бы войти господарь Молдавии Василий Лупул, князь семиградский и крымский султан. Король согласился с ним. В Януша были здесь свои далекие планы. Он хотел при помощи коалиции заставить Корону разорвать унию с Литвой.

6 июля 1651 года в битве под Лоевом с казаками, которыми руководил полковник Небаба, литвинское войско в очередной раз победило. Януш Радзивилл переправился через Днепр и овладел Черниговом. 3 августа он был под Киевом, который сдался без боя.

4 сентября 1651 года Януш Радзивилл соединился с войсками Короны, чтобы дать решительную битву Богдану Хмельницкому, но тот внезапно заключил с королем мир, известный как Белоцерковский. В память о взятии Киева Януш Радзивилл приказал отлить медаль с надписью: «Это тебе, королю Яну Казимиру, Радзивилл отдает в руки разрушены стены Киева и сагайдаки бунтовщиков».

26 февраля 1652 года на сейме в Варшаве Януш Радзивилл доложил о действиях коронного и литовского войска в борьбе с казаками. Это вызвало зависть среди польских магнатов. Они начали вести интриги против Радзивиллов, прежде всего против Богуслава, потом и самого Януша. Дошло до сабель. Чтобы еще больше разжечь атмосферу, кто-то пустил слух, что умер великий гетман литовский Януш Кишка. Король, не очень доверяя Радзивиллам и боясь их, пообещал Павлу Сапеге отдать ему булаву великого гетмана литовского. Сапеги враждовали с Радзивиллами. Раздосадованный и возмущенный Януш оставил Варшаву, даже не попрощавшись с королем, что по тем временам было неслыханной дерзостью.

В 1653 году на сейме в Бресте Януш Радзивилл получил от короля руководство Виленским воеводством. В марте 1654 года, после смерти Януша Кишки Радзивилл снова начал борьбу за булаву великого гетмана литовского и выиграл ее, хотя эта победа досталась ему нелегко.

В это время Богдан Хмельницкий начал готовить неожиданный удар по Речи Посполитой вопреки Белоцерковскому миру. Он направил послов в Москву и заключил в Переяславе договор, по которому Украина отходила под протекторат Московии. Польский король Ян Казимир в ответ обратился с универсалом к казакам, но склонить их на свою сторону не смог.

Москва объявила войну Речи Посполитой. Эта война 1654-1667 годов считается самой трагической страницей в истории Беларуси XVII века. Открыто начинать агрессию русский царь Алексей Михайлович не решился. Надо было дипломатично ее замаскировать и поэтому московское посольство в Речи Посполитой искали разные причины, чтобы выразить свое недовольство и втянуть страну в кровавую войну. Они требовали, чтобы Сенат принял условия Хмельницкого и чтобы были наказаны те подданные Речи Посполитой, кто ошибся в написании царского титула. До середины мая 1654 года все было завершено.

Гигантские по тем временам армии заняли позиции на границах княжества и ждали начала действий. Армия Трубецкого кричала: «Готовы за веру православную, за вас, государь наших, и за всех православных христиан без всякой пощады головы положить». На Смоленск шла 41 тысяча ратников и мощная артиллерия.

Группировка воеводы князя Шереметьева насчитывала 15 тысяч, отдельное войско Стрешнева в количестве 15 тысяч было направлено на Невель, Полоцк, Витебск. В юго-западной армии, которой руководил воевода князь Алексей Трубецкой, насчитывалось более 15 тысяч ратников. На помощь Московии по приказу царя Богдан Хмельницкий направил на Беларусь 20000 казаков. Нежинский, Черниговский, Стародубский полки двинулись на южные рубежи княжества. Им было приказано ударить с флангов, захватить Гомель, Чечерск, Пропойск, Старый Быхов. Всего в боевых формированиях, направленных на Беларусь, насчитывалось более 100 тысяч человек. В этой армии были и полки иноземного строя - рейтарские, солдатские, драгунские, гусарские, снабженные новейшей оружием, возглавляемые западными офицерами. В арсенале Московского государства было около 5 тысяч орудий. Княжество такую армию не могло выставить. 10-12 тысяч воинов - вот все, что имело княжество во время борьбы с армией Хмельницкого. Даже сейм в Бресте принял смету лишь на 15 тысяч солдат. Была проведена некоторая работа по защите городов Смоленска, Витебска, Полоцка. Этого было очень мало, чтобы защитить страну. Задержалась миссия и с назначением великого гетмана Речи Посполитой. Варшавский сейм, заседавший с 11 февраля по 28 марта 1654 года, долго решал вопрос о булаве. Симпатии большинства были на стороне Януша Радзивилла, который сам, как мог, готовился к защите страны. Хотел опередить Москву и 16 февраля издал универсал о сборе армии, в котором писал: «Поскольку до меня доходят достоверные сведения о приближении мощных московских войск к границам государства, задумал я как можно скорее сбить ту неприятельскую спесь и напоминаю, и властью своей сурово приказываю, чтобы ваши милости хоругвей и команд своих держались и от них ни на шаг уезжать не намеревались... ведь я на сейме день-другой только задержусь и потом днем и ночью побегу к Орше». Казакам он писал, чтобы те «ига царского, худшего от ига языческого, на себя не брали», а лучше присоединялись бы к нему. Но Хмельницкий отослал это обращение в Москву. А знать боялась покидать пределы своих поветов и не очень спешила к гетману.

Когда московское войско было уже в 70 км от Смоленска, только тогда Януш Радзивилл получил, наконец, от короля на Варшавском сейме булаву великого гетмана. Прямо из сейма он двинулся к Орше и начал собирать войско. Из 11 тысяч человек только 4 тысячи были опытными солдатами. Он писал: «Что тут делать? 4 тысячи на куски рвать и идти на подмогу? Или Литву защищать? .. Только на Господа Бога надеемся». Даже в таких тяжелых условиях войско Радзивилла наносило значительный урон неприятелю. «Наши навалили трупов множество, обрели 5 флагов и, измотав неприятеля в течение трех часов, наконец отступили: неприятель не имел столько духа, чтобы устраивать преследование, а только стрелял из луков, боясь хоть на шаг отступить от своей пехоты и пушек».

Московские воеводы начали охоту на небольшой корпус Януша Радзивилла. 12 августа под Шкловом тот принял бой с превосходящими силами армии Черкасского и победил, но, к сожалению, это была последняя большая победа гетмана. Воевода Трубецкой поспешил из Шклова на помощь Черкасскому. В неравном бою Януш был тяжело ранен и отступил к Борисову. На помощь ему пришел двоюродный брат конюший Великого княжества Богуслав Радзивилл с 200 драгунами. Януш Радзивилл не смог в это время вступить в открытый бой с врагом. Еще не придя к себе после тяжелой раны, он принялся за дипломатическую миссию: начал посылать гонцов к Хмельницкому, Юрию II Ракоци и шведскому королю Карлу X Густаву. Тем временем московские войска заняли Могилев, Минск, Ковно, и, наконец, подошли к Вильне. Осажденная врагом Вильня не могла надеяться на помощь. Защищая тот или иной город или край, Радзивилл был вынужден снимать хоругви из одного места и переводить в другое. На помощь Короны не было никакой надежды.

В Московии начались переговоры со Швецией, чтобы разделить Великое княжество на две части. Граница должна была пройти то ли через Слуцк, то ли через Несвиж и Минск. Но скоро Москва под воздействием побед вообще не захотела делиться. Царь сам решил довести войну до победного конца. Шведский король Карл X Густав, использовав удобный момент, решил начать войну с Речью Посполитой. На Великое княжество двинулся полководец Магнус Делагарди и занял Биржи. Главные силы Швеции пошли на Корону. Что могло в тех условиях cделать княжествo? Януш Радзивилл, по словам Богуслава, «предпочел шведскую протекцию перед московской тиранией». Как пишет Геннадий Саганович, «это был сознательный и последовательный шаг великого гетмана».

29 июля Януш и Богуслав Радзивиллы официально выявили готовность принять протекторат Швеции и признать шведского короля Карла X Густава великим князем Литовским.

Узнав о протекторате Швеции над Великим княжеством Литовским, русский царь послал в Кейданы к Радзивиллу посла Лихарева с предложением перейти под власть царя, обещая сохранение свободы вероисповедания, привилегий и имений знати. Януш Радзивилл с горечью ответил: «В повете около Вильни ратные царские люди крестьян, женщин, маленьких детей рубят всех и все жгут».

20 октября 1654 года было заключено соглашение, которое подписали 1142 - знать, магнаты, католическое духовенство, по которому Великое княжество Литовское заключила союз со Швецией и признала шведского короля великим князем Литовским. Царская армия начала отступать и грабила все, что могла. Не смогла только взять Слуцк, над защитой которого очень плодотворно поработал Богуслав Радзивилл.

Трубецкой снял осаду Слуцка и повел свою армию на Клецк и Несвиж, сжигая все вокруг.

Соединившись с 5-тысячным казацкой армией Василия Золотаренко, Трубецкой направился в Несвиж, где все было выжжено, и устоял только один замок, в котором защищался двадцатилетний Михаил Казимир Радзивилл.

Сначала армия поддержала Януша Радзивилла, особенно, когда стало известно, что шведы обещали платить деньги и обеспечивать оружием, порохом и другим военным снаряжением. Но Карл X Густав не выполнил своих обещаний. Армия поднялa бунт и оставила больного Януша Радзивилла.

15 декабря Януш Радзивилл закрылся в Тыкоцине и начал готовиться к обороне. Он снова написал Густаву, просил у него помощи. Но силы уже покидали великого гетмана.

В ночь с 30 на 31 декабря 1655 года Януша Радзивилла не стало. На его мертвом теле выступили пятна, которые говорили о том, что князь был отравлен. Великого гетмана похоронили в Тыкоцине. Через два года Тыкоцин был занят литвинским войском под руководством Павла Сапеги. Гроб с телом великого гетмана перевезли в вотчину Радзивиллов - Селец под Брестом. Затем по просьбе Богуслава Радзивилла тело князя, наконец, успокоилась в родовом склепе в Кейданах.

