Под Витебском появится большая база для глэмпинга

Под Витебском появится большая база для глэмпинга1
- 7.12.2025, 16:14
Что там будет.
Отдых в палатках со всеми удобствами под Витебском станет доступным для любителей отлично провести время на природе.
Там заложат первую масштабную базу для глэмпинга, пишут «Витьбичи».
Реализация проекта стартовала в Витебском районе, неподалеку от музея-усадьбы Ильи Репина «Здравнево». Места там живописные.
Как отмечает издание, большую базу отдыха нового формата создадут с помощью иностранных инвестиций.
Задумка соответствует трендам современного экотуризма, там хотят развивать такое направление как глэмпинг (glamorous camping). Это когда единение с природой происходит в условиях высокого уровня комфорта.
После прохождения всех экспертиз и получения одобрения от архитектурного совета на выбранной площадке начались работы нулевого цикла.
У инвестора есть также планы по реконструкции дома охотника и рыболова на Боровском озере.
Также он присматривается к участку рядом с озером Сосно в деревне Должа (недалеко от «Пикник Парка») и думает о возведении там базы отдыха из нескольких коттеджей.