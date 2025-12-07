закрыть
7 декабря 2025, воскресенье
Под Витебском появится большая база для глэмпинга

  • 7.12.2025, 16:14
Что там будет.

Отдых в палатках со всеми удобствами под Витебском станет доступным для любителей отлично провести время на природе.

Там заложат первую масштабную базу для глэмпинга, пишут «Витьбичи».

Реализация проекта стартовала в Витебском районе, неподалеку от музея-усадьбы Ильи Репина «Здравнево». Места там живописные.

Как отмечает издание, большую базу отдыха нового формата создадут с помощью иностранных инвестиций.

Задумка соответствует трендам современного экотуризма, там хотят развивать такое направление как глэмпинг (glamorous camping). Это когда единение с природой происходит в условиях высокого уровня комфорта.

После прохождения всех экспертиз и получения одобрения от архитектурного совета на выбранной площадке начались работы нулевого цикла.

У инвестора есть также планы по реконструкции дома охотника и рыболова на Боровском озере.

Также он присматривается к участку рядом с озером Сосно в деревне Должа (недалеко от «Пикник Парка») и думает о возведении там базы отдыха из нескольких коттеджей.

